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युवराज, डिविलियर्स, वॉर्नर... फिर लौटेंगे क्रिकेट के ये दिग्गज, WCL के तीसरे सीजन का ऐलान

WCL का तीसरा सीजन 3 से 18 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा. AB डिविलियर्स, युवराज सिंह, ड्वेन ब्रावो, शाहिद आफरीदी, मोईन अली, डेविड वॉर्नर और महमूदुल्लाह जैसे दिग्गज इसमें नजर आएंगे.

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मैदान पर फिर दिखेगा दिग्गजों का दम; 3 अक्टूबर से WCL.
मैदान पर फिर दिखेगा दिग्गजों का दम; 3 अक्टूबर से WCL.

क्रिकेट के वो सितारे, जिन्होंने कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान पर अपनी धाक जमाई थी, एक बार फिर बल्ले और गेंद के साथ लौटने वाले हैं. World Championship of Legends (WCL) का तीसरा सीजन 3 से 18 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा. हालांकि, टूर्नामेंट के आयोजन स्थल की घोषणा अभी नहीं हुई है. इस बार लीग में दिग्गजों की फौज और भी बड़ी होगी.

एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह, ड्वेन ब्रावो, शाहिद आफरीदी और मोईन अली जैसे बड़े नाम तीसरे सीजन में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे. इनके अलावा डेविड वॉर्नर और मोहम्मद महमूदुल्लाह जैसे सितारों की एंट्री ने टूर्नामेंट का रोमांच और बढ़ा दिया है. बांग्लादेश चैम्पियंस के जुड़ने से लीग को एक नई टीम भी मिल गई है.

WCL के पहले दो सीजन में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने खिताब जीता, लेकिन दोनों ही फाइनल में पाकिस्तान चैम्पियंस को हराने में कामयाब रहे. पहले सीजन में भारत चैम्पियंस ने पाकिस्तान को मात दी, जबकि दूसरे सीजन में दक्षिण अफ्रीका चैम्पियंस ने यही कहानी दोहराई.

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इस बार UK से बाहर होगा मुकाबला

WCL के फाउंडर और CEO हर्षित तोमर के मुताबिक, तीसरे सीजन में टूर्नामेंट पहली बार UK से बाहर आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सीजन में प्रशंसकों को कई बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे और अब तक के सबसे बड़े क्रिकेट सितारों को एक साथ लाने की तैयारी है.

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दूसरे सीजन में WCL ने दुनिया भर में 42.5 करोड़ दर्शकों तक पहुंच बनाई थी. ऐसे में तीसरे सीजन से आयोजकों को इससे भी बड़ा वैश्विक प्रभाव बनाने की उम्मीद है.

यानी अक्टूबर में क्रिकेट के मैदान पर मौजूदा सितारों की नहीं, बल्कि क्रिकेट की उन यादगार पीढ़ियों के चैम्पियनों की वापसी होगी, जिनके नाम ने कभी पूरी दुनिया में इस खेल का रोमांच बढ़ाया था.
 

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