वो मार्बल जो भयानक गर्मी में ठंडा रहता है? सऊदी के मक्का में भी वो ही लगा है

सऊदी अरब की तपती गर्मी में जब इसकी शिद्दत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती, तब मक्का की मस्जिद अल-हरम में काबा के चारों ओर बने सफेद संगमरमर नंगे पैर चलने पर अपेक्षाकृत ठंडा महसूस होता है. लाखों जायरीन हज और उमराह के दौरान इस अनुभव से गुजरते हैं. सवाल है कि आखिर चिलचिलाती धूप में भी यह फर्श इतना गर्म क्यों नहीं होता?

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क्या इसके नीचे ठंडे पानी की पाइपें बिछी हैं? क्या फर्श के नीचे कोई एयर-कंडीशनिंग सिस्टम काम करता है? दरअसल, इसकी मुख्य वजह किसी छिपी हुई मशीन से ज्यादा संगमरमर की खास थर्मल खूबियां हैं.

सबसे पहले जानिए- कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है?

मस्जिद अल-हरम के फर्श में इस्तेमाल होने वाले सफेद संगमरमर को थासोस मार्बल कहा जाता है. साइंस डायरेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक,यह ग्रीस के थासोस द्वीप से आता है. रिपोर्ट बताती है कि अल-मस्जिद अल-हरम में इस खास डोलोमाइटिक मार्बल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है. 2021 में कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन ने भी इस मार्बल की खासियत के बारे में जानने के लिए एक स्टडी की.

सऊदी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट सऊदीपीडिया भी बताती है कि दोनों पवित्र मस्जिदों के प्रांगण और सतहों पर थासोस मार्बल का इस्तेमाल किया जाता है. इसे खास तौर पर ग्रीस से आयात किया जाता है.

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क्या फर्श के नीचे ठंडे पानी की पाइपें लगी हैं?

यह सवाल लंबे समय से लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा रही है. लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जानकारी और रिपोर्टों के मुताबिक फर्श की ठंडक का कारण नीचे बिछी ठंडे पानी की पाइपें या फर्श के नीचे एसी नहीं हैं.

सऊदी अधिकारियों की ओर से भी फर्श की ठंडक का प्रमुख कारण थासोस मार्बल की विशेषता बताई गई है. सऊदी गजट ने भी इस धारणा का उल्लेख करते हुए बताया कि कुछ लोग फर्श के नीचे एयर-कंडीशनिंग होने की बात मानते हैं, जबकि ठंडक का मुख्य कारण इस्तेमाल किया गया थासोस मार्बल है.

क्या सफेद रंग ही है बड़ा राज

थासोस मार्बल का रंग बेहद सफेद होता है. इसकी यही विशेषता सूरज की रोशनी और उससे आने वाली गर्मी के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

2021 के वैज्ञानिक अध्ययन में रिसर्चर ने पाया कि इस मार्बल की उच्च परावर्तन क्षमता के कारण इसकी सतह का तापमान अपेक्षाकृत कम रह सकता है. शोधकर्ताओं ने उसी मौसम और परिस्थितियों में कंक्रीट और डामर जैसी सामान्य फर्श सामग्री की तुलना भी की. मॉडलिंग में इन सामग्रियों की सतहें थासोस मार्बल की तुलना में काफी ज्यादा गर्म पाई गईं.

यानी सफेद संगमरमर सूरज की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा वापस परावर्तित करता है, जबकि गहरे रंग की सतहें ज्यादा ऊर्जा सोखकर गर्म हो सकती हैं.

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Photo:Getty

ठंडा रहने की एक वजह ये भी

इस मार्बल की एक और खासियत आधिकारिक सऊदी स्रोतों में बताई गई है. सऊदीपीडिया के मुताबिक, थासोस मार्बल के महीन छिद्र रात में वातावरण से नमी सोख सकते हैं. दिन में तापमान बढ़ने पर यह नमी धीरे-धीरे बाहर निकलती है. इससे फर्श को ठंडा रखने में मदद मिलती है.

मस्जिद अल-हरम के आधिकारिक पोर्टल पर भी बताया गया है कि वहां इस्तेमाल होने वाला थासोस मार्बल लगभग 5 सेंटीमीटर मोटा है और रात में अपने महीन छिद्रों के जरिए नमी सोखकर दिन में उसे छोड़ता है. साथ ही इसकी रोशनी और गर्मी को परावर्तित करने की क्षमता भी इसकी ठंडक में योगदान देती है.

वैज्ञानिकों ने भी माना है इसका थर्मल असर

2021 के अध्ययन में वैज्ञानिकों ने स्थानीय मौसम के आंकड़ों के आधार पर अल-मस्जिद अल-हरम के मार्बल फर्श के तापमान का मॉडल तैयार किया. शोध में पाया गया कि गर्मियों में तेज धूप के दौरान भी इस सफेद मार्बल की सतह अपेक्षाकृत कम तापमान बनाए रख सकती है.

अध्ययन में यह भी बताया गया कि अल-हरम में थासोस मार्बल का इस्तेमाल लगभग 15 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है, जो दुनिया में सतह पर मार्बल के सबसे बड़े इस्तेमालों में से एक हो सकता है.

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1978 से दोनों पवित्र मस्जिदों में इस्तेमाल

अरब न्यूज की रिपोर्ट के बताती है, सऊदी अरब ने दोनों पवित्र मस्जिदों के लिए थासोस मार्बल का आयात 1978 से शुरू किया. किंग सऊद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉ. सलमा हवसावी के हवाले से बताया गया है कि किंग खालिद के शासनकाल में मस्जिद अल-हरम के विस्तार के दौरान ग्रीस से गर्मी प्रतिरोधी सफेद मार्बल मंगाने का आदेश दिया गया था.बाद में काबा के आसपास के प्रांगण और मस्जिद के दूसरे हिस्सों में भी इस सफेद मार्बल का इस्तेमाल बढ़ाया गया.

यह सच में 'कूलिंग सिस्टम' है?

इसे समझने का सही तरीका यह है कि मार्बल खुद कोई एयर-कंडीशनर नहीं है, लेकिन उसके प्राकृतिक और तापीय गुण मिलकर सतह को दूसरी कई सामग्रियों की तुलना में कम गर्म रहने में मदद करते हैं.

इसमें तीन चीजें खास हैं- सफेद रंग और उच्च परावर्तन क्षमता, तापीय गुण और महीन छिद्रों के जरिए नमी का व्यवहार. आधिकारिक सऊदी जानकारी इन्हीं विशेषताओं को फर्श की ठंडक से जोड़ती है..

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