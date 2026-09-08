Surya Ketu 2026: केतु की छाया से मुक्त होंगे सूर्य! 17 सितंबर से 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू

17 सितंबर को केतु कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं. कन्या राशि में ही जाते सूर्य केतु की छाया से बाहर निकल जाएंगे. दरअसल, सूर्य पिछले महीने से सिंह राशि में बैठे थे जहां पहले से ही केतु विराजमान था. ऐसे में केतु और सूर्य की युति कई राशियों को नुकसान दे रही थी. ज्योतिषविदों का कहना है कि कन्या राशि में सूर्य के आते ही चार राशियों की किस्मत चमकने वाली है. आइए इन लकी राशियों का बारे में जानते हैं.

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मेष राशि

मेष राशि में धन लाभ के योग बनेंगे. परिवार में भी खुशियों का माहौल बना रहेगा. लंबे समय से किसी काम के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी. कारोबार से जुड़े लोगों के सामने सकारात्मक अवसर आ सकते हैं. दोस्तों के साथ समय बिताने और मौज-मस्ती के मौके भी मिलेंगे. मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. पैतृक संपत्ति से भी अच्छा खासा धन अर्जित करने का मौका मिल सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है. इस दौरान आपका मन धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अधिक लगेगा. कई काम आपकी इच्छा के अनुसार पूरे हो सकते हैं. घर में लंबे समय से अटका कोई जरूरी काम भी पूरा होने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और क्षमता की तारीफ हो सकती है.

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कन्या राशि

तरक्की के नए अवसर सामने आ सकते हैं और लंबे समय से अटके कामों में तेजी आ सकती है. जो लोग नया कोर्स सीखने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रह सकता है. लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे और मेहनत का सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है. व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी नए अवसर सामने आने के योग हैं.

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