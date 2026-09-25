सांभर में मिली मरी हुई छिपकली! खाने के बाद 40 छात्रों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में स्कूल में परोसे गए नाश्ते को लेकर हड़कंप मच गया. सरकारी मिडिल स्कूल में नाश्ता करने के बाद करीब 40 छात्रों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है. छात्रों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत के बाद आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि छात्रों को परोसे गए सांभर में कथित तौर पर मरी हुई छिपकली मिली थी. यह मामला तिरुवल्लूर जिले के कडंबत्तूर पंचायत यूनियन के अंतर्गत आने वाले कोट्टैयूर गांव स्थित पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल का है. स्कूल में 50 से अधिक छात्र पढ़ते हैं. सुबह स्कूल में छात्रों को नाश्ता परोसा गया था.

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सांभर में मिली छिपकली

जानकारी के मुताबिक, करीब 40 छात्रों ने स्कूल में परोसा गया नाश्ता खाया था. इसी दौरान सांभर में मरी हुई छिपकली मिलने की बात सामने आई. इसके कुछ ही देर बाद कुछ छात्रों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई. एक साथ कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई. नाश्ता खाने वाले सभी करीब 40 छात्रों को 108 एंबुलेंस की मदद से तिरुवल्लूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया. सभी प्रभावित छात्रों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में भी चिंता का माहौल है. स्कूल में नाश्ते की तैयारी और भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, छात्रों की तबीयत बिगड़ने की वास्तविक वजह और सांभर में छिपकली मिलने की घटना की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल छात्रों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.

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घटना ने स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील और नाश्ते की गुणवत्ता तथा भोजन तैयार करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले में आगे की जानकारी संबंधित अधिकारियों की जांच और अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के बाद सामने आ सकती है.

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