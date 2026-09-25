scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सांभर में मिली मरी हुई छिपकली! खाने के बाद 40 छात्रों की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के कोट्टैयूर गांव स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में नाश्ता करने के बाद करीब 40 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई. छात्रों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई. बताया जा रहा है कि स्कूल में परोसे गए सांभर में मरी हुई छिपकली मिली थी. सभी छात्रों को 108 एंबुलेंस से तिरुवल्लूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया.

Advertisement
X
स्कूल के नाश्ते में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया (Photo: ITG)
स्कूल के नाश्ते में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया (Photo: ITG)

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में स्कूल में परोसे गए नाश्ते को लेकर हड़कंप मच गया. सरकारी मिडिल स्कूल में नाश्ता करने के बाद करीब 40 छात्रों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है. छात्रों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत के बाद आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि छात्रों को परोसे गए सांभर में कथित तौर पर मरी हुई छिपकली मिली थी. यह मामला तिरुवल्लूर जिले के कडंबत्तूर पंचायत यूनियन के अंतर्गत आने वाले कोट्टैयूर गांव स्थित पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल का है. स्कूल में 50 से अधिक छात्र पढ़ते हैं. सुबह स्कूल में छात्रों को नाश्ता परोसा गया था.

सांभर में मिली छिपकली

जानकारी के मुताबिक, करीब 40 छात्रों ने स्कूल में परोसा गया नाश्ता खाया था. इसी दौरान सांभर में मरी हुई छिपकली मिलने की बात सामने आई. इसके कुछ ही देर बाद कुछ छात्रों को उल्टी और चक्कर आने की शिकायत हुई. एक साथ कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने से स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई. नाश्ता खाने वाले सभी करीब 40 छात्रों को 108 एंबुलेंस की मदद से तिरुवल्लूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया. सभी प्रभावित छात्रों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में भी चिंता का माहौल है. स्कूल में नाश्ते की तैयारी और भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. हालांकि, छात्रों की तबीयत बिगड़ने की वास्तविक वजह और सांभर में छिपकली मिलने की घटना की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल छात्रों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.(Photo: Representational)
वीरमणि POCSO केस में शांति-महेंद्र की मुश्किलें बढ़ीं, 3 दिन कस्टडी की मांग
Vijay Tamilnadu Government
नए सचिवालय पर अभी फैसला नहीं! विरोध के आगे झुकेगी विजय सरकार?
‘कैश लेकर वोटरों से मिल रहे लोग', TVK पर बीजेपी नेता का बड़ा आरोप
स्कूल में चिकन बिरयानी? CM विजय के नए प्लान पर चर्चा
नमक की खेती के बीच बनेगा ISRO का नया SSLV लॉन्च सेंटर
Advertisement

घटना ने स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील और नाश्ते की गुणवत्ता तथा भोजन तैयार करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले में आगे की जानकारी संबंधित अधिकारियों की जांच और अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के बाद सामने आ सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सैटेलाइट तस्वीर में देखिए देश में बंटा हुआ मौसम, जानिए कहां है जाता हुआ मॉनसून |
    'अखिलेश यादव रायबरेली जाएंगे तो हम इटावा-सैफई जाएंगे', बोले अजय राय; कांग्रेस-सपा में जुबानी जंग तेज |
    दिल्ली में 2001 से पहले बनी इमारतों की होगी सुरक्षा जांच, DDA का बड़ा आदेश |
    स्कॉर्पियो की टक्कर में आ रही नई 7-सीटर, टेस्टिंग में नजर आई खास SUV |
    नाव पर सवार होकर समंदर के रास्ते UK में घुसने वालों पर शिकंजा, सरकार ने बिठाई जांच |
    'पापा को उम्मीद थी लौटेंगे', मुश्ताक के बेटे ने परिवार को संभाला, फैंस से कहा- उन्हें सेलिब्रेट करो |
    Badhal Ka Achar: आम-नींबू छोड़िए, सौंफ-मेथी डालकर अब बनाएं कटहल के 'भाई' बड़हल का चटपटा अचार, दाल-रोटी संग लगेगा टेस्टी |
    दिल्ली के मुखर्जी नगर में DU छात्रा से छेड़छाड़, पीड़िता ने बताई आपबीती |
    त्योहारों से पहले महाराष्ट्र में FDA की बड़ी कार्रवाई, 248 लाइसेंस सस्पेंड |
    Delhi-NCR में बदला मौसम का मिजाज! IMD ने जारी की एडवायजरी
    Advertisement