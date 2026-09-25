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'पापा को उम्मीद थी लौटेंगे', मुश्ताक के बेटे ने परिवार को संभाला, फैंस से कहा- उन्हें सेलिब्रेट करो

मशहूर एक्टर मुश्ताक खान के निधन पर उनके बेटे मोहसिन ने फैंस से एक छोटी सी अपील की है. उनका कहना है कि लोग उनके पिता के गुजर जाने पर दुख जताने के बदले, उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट करें.

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मुश्ताक खान के बेटे की अपील (Photo: ITGD)
मुश्ताक खान के बेटे की अपील (Photo: ITGD)

वेलकम, गदर, जाट जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर मुश्ताक खान अब हमारे बीच नहीं हैं. बीते दिन 24 सितंबर को उनका निधन हुआ. वो 75 साल के थे और एक लंबे वक्त से कैंसर बीमारी से जूझ रहे थे. मुश्ताक के जाने से पूरी इंडस्ट्री शोक में है. सनी देओल, राजपाल यादव समेत कई बड़े सेलेब्स ने उनके जाने पर दुख जाहिर किया है. 

पिता के जाने से दुख में बेटे मोहसिन

पॉप कल्चर में मुश्ताक खान का योगदान काफी अहम रहा. वेलकम जैसी कल्ट-क्लासिक कॉमेडी फिल्म में एक विकलांग का रोल करके उन्होंने लोगों के बीच पहचान बनाई. उनका फेमस डायलॉग 'मेरी एक टांग नकली है', आज भी लोगों के कानों में गूंजता है. फिल्मों में उनकी लीगेसी शानदार रही है. अब जब वो हमारे बीच नहीं रहे, तो सबको उनकी याद सता रही है. 

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मुश्ताक खान अपने पीछे एक परिवार छोड़कर चले गए हैं. उनके बेटे मोहसिन ने पिता के जाने के बाद एक्टर के फैंस से अपील की है. पैपराजी से बातचीत में उनका कहना है कि ये दुखद घड़ी जरूर है, लेकिन उनके पिता की जिंदगी को सेलिब्रेट करने का भी समय है. मोहसिन ने कहा- ये सच है कि वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें और काम हमेशा हमारे साथ रहेगा. 

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'उनका काम आपको एंटरटेन करता रहेगा और याद भी दिलाएगा. हां वो कुछ दिनों से स्वस्थ नहीं थे, लेकिन वो उससे पहले शूटिंग कर रहे थे. उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्द ही वापस स्वस्थ होकर लौटेंगे. लेकिन वो उम्मीद अब खत्म हुई. उन्हें कैंसर था, वो उस लड़ाई में कहीं ना कहीं टिक नहीं पाए. लेकिन जिंदगी की लड़ाई में टिके, बहुत चले और इसका पूरा क्रेडिट आप फैंस को जाता है. आपका दिल से शुक्रिया, आपने उन्हें अपने दिल में बसाया.'

मुश्ताक खान की आखिरी फिल्म

मुश्ताक खान को आखिरी बार फिल्म हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं में देखा गया था, जिसमें दिवंगत एक्टर असरानी भी थे. ये एक छोटे बजट की फिल्म थी, जो मई 2026 में रिलीज हुई थी. अपने निधन से पहले वो सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा के बेटे की डेब्यू फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसकी जानकारी उनके बेटे मोहसिन ने भी दी थी.

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