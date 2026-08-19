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'विराट बस एक फोन कॉल दूर हैं...', पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले इस खिलाड़ी का बड़ा खुलासा

इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स ने विराट कोहली के साथ अपने अनुभव और भारतीय दिग्गज से मिली सलाह का खुलासा किया है. कॉक्स ने बताया कि कोहली उनके लिए मेंटर की तरह हैं और जब भी उन्हें मदद या सलाह की जरूरत होती है, विराट फोन पर उपलब्ध रहते हैं.

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पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट से पहले विराट कोहली को लेकर जॉर्डन कॉक्स का बड़ा बयान (Photo: Jordan Cox Instagram)
पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट से पहले विराट कोहली को लेकर जॉर्डन कॉक्स का बड़ा बयान (Photo: Jordan Cox Instagram)

इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स ने विराट कोहली के साथ बिताए समय और उनसे मिली सीख को लेकर बड़ा खुलासा किया है. कॉक्स ने बताया कि कोहली उनके लिए सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक मेंटर की तरह रहे हैं. जब भी उन्हें किसी सलाह या मदद की जरूरत होती है, विराट हमेशा फोन के दूसरी तरफ मौजूद रहते हैं. 

जॉर्डन कॉक्स आईपीएल में RCB टीम का हिस्सा हैं. कॉक्स ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली के साथ करीब चार महीने भारत में बिताए. इस दौरान वह कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और उनके अनुभव से सीखने में सक्षम रहे. हालांकि कॉक्स ने दोनों के बीच हुई हर बातचीत का खुलासा नहीं किया, लेकिन डेब्यू से पहले कोहली की दी गई सलाह को उन्होंने बेहद खास बताया.

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'डेब्यू सिर्फ एक बार मिलता है'

कॉक्स ने बीबीसी स्पोर्ट से बातचीत में बताया, 'विराट ने उन्हें इंटरनेशनल डेब्यू के दबाव में आने के बजाय उस पल का आनंद लेने की सलाह दी. कोहली ने उनसे कहा कि डेब्यू जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए इसे एन्जॉय करो और मजे से खेलो.'

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विराट ने कॉक्स को उनके परिवार और दोस्तों के बलिदान की भी याद दिलाई. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनके लिए मेहनत की और हर मैच में उनका समर्थन किया, उनके लिए इस मौके को खास बनाना चाहिए. 

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चोट के बाद विराट ने दिया था हौसला

कॉक्स ने 2024 की उस घटना को भी याद किया जब न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू से कुछ दिन पहले चोट के कारण वह टीम से बाहर हो गए थे. उस समय उन्हें लगा था कि शायद उन्हें दोबारा टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिलेगा.

इस मुश्किल दौर में उन्होंने विराट से बात की. कॉक्स के मुताबिक, विराट ने उन्हें समझाया कि क्रिकेट मैदान से बाहर जिंदगी बहुत बड़ी है और इस तरह की निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. कॉक्स ने कहा कि विराट मैदान पर बेहद आक्रामक हैं, लेकिन मैदान के बाहर वह बेहद अच्छे इंसान हैं. 

यह भी पढ़ें: India vs Sri Lanka 1st Test Live Score: भारत को दूसरा झटका, केएल राहुल 35 रन बनाकर आउट

अब जॉर्डन कॉक्स इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जैकब बेथेल की गैरमौजूदगी में दो टेस्ट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. जैकब बेथेल घुटने की चोट के कारण शुरुआती 2 मैचों से बाहर रहेंगे.

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ऐसे में विराट कोहली की सलाह उनके लिए और भी खास हो गई है. कॉक्स ने साफ कहा कि विराट से मिला यह रिश्ता और उनकी सीख वह हमेशा अपने साथ रखेंगे. 

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