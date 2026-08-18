IND vs SL: 'खुद की शक्ल आईने में देखी है', संजय मांजरेकर और मुरली कार्तिक के बीच भयंकर लड़ाई, लाइव कमेंट्री में मचा बवाल

भारत और श्रीलंका के बीच गॉल में खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. लेकिन मैच के तीसरे दिन में लंच ब्रेक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
दरअसल, मैच के बीच मिले ब्रेक के दौरान क्रिकेट के दिग्गज अब तक हुए पर चर्चा करते हैं. टीवी देख रहे क्रिकेट फैन्स को मैच से जुड़ी चीजें जानने की इच्छा थी. लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी.
दरअसल, पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर और मुरली कार्तिक के बीच हंसी-मजाक से शुरू हुई बातचीत ने अचानक लड़ाई की शक्ल ले ली. बात इतनी बढ़ गई कि ऑन-एयर ही दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली. पूरा मामला तब शुरू हुआ जब स्टूडियो पैनल में मौजूद मुरली कार्तिक ने मांजरेकर के चेहरे के हाव-भाव पर एक मजाकिया टिप्पणी कर दी.
Everyone's feeling awkward including the audience 😭 pic.twitter.com/txutKK1hBB— Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) August 18, 2026
मुरली कार्तिक ने उड़ाया मांजरेकर का मजाक
मुरली कार्तिक ने हंसते हुए कहा कि मांजरेकर का पाउट वाला एक्सप्रेशन कई बार समझ पाना मुश्किल होता है. इसलिए उन्हें इसे थोड़ा कम करना चाहिए. यह बात मांजरेकर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने हंसी में बात टालने के बजाय तुरंत पलटवार कर दिया.
मांजरेकर ने किया पलटवार
मांजरेकर ने तंज कसते हुए सीधे ब्रॉडकास्ट टीम से कहा कि वे कैमरा अजिंक्य रहाणे की तरफ घुमाएं. रहाणे उस समय इंटरनेशनल कमेंट्री में अपना डेब्यू कर रहे थे. मांजरेकर ने रहाणे की तारीफ करते हुए कहा कि उनसे बात करना कहीं ज्यादा अच्छा अनुभव है. इसके साथ ही उन्होंने कार्तिक पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब कार्तिक शीशे में खुद को देखकर बोलते होंगे तो पता नहीं उनकी आवाज कैसी लगती होगी.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
Sri Lanka are all-out for 2⃣8⃣4⃣
4⃣ wickets for Manav Suthar
3⃣ wickets for Ravindra Jadeja
1⃣ wicket each for Mohammed Siraj, Prasidh Krishna and Kuldeep Yadav
Scorecard ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/kOzprMVVsZ
लाइव टीवी पर हुआ बवाल
इस पर मुरली कार्तिक भी शांत नहीं रहे. उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि मैं शीशा नहीं देखता, शायद आप ही देखते होंगे. इसके बाद दोनों के बीच ऑन-एयर तीखे शब्दों की बारिश होने लगी. जो बात एक मजाक के रूप में शुरू हुई थी, उसने लाइव शो में काफी असहज स्थिति पैदा कर दी. मांजरेकर को जल्द ही अहसास हो गया कि बातचीत की सीमा पार हो रही है. उन्होंने खुद बात को संभालते हुए माना कि यह चर्चा गलत दिशा में चली गई है और कहा कि अब सोशल मीडिया इस पल के मजे लेगा.