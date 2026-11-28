जसप्रीत बुमराह जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाज का लगातार विकेटों के लिए जूझना भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बन गया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में वह दूसरे दिन (28 नवंबर) भी कोई सफलता हासिल नहीं कर सके. बुमराह अब लगातार 274 गेंदें फेंक चुके हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला है. हैरानी की बात यह है कि जिस पिच पर तेज गेंदबाजों को सीम मूवमेंट मिल रही है, वहां भी बुमराह को सफलता हाथ नहीं लगी.

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जसप्रीत बुमराह को आखिरी विकेट वेलिंगटन टेस्ट के चौथे दिन दूसरे सेशन में मिला था. इसके बाद से वह विकेट के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. क्राइस्टचर्च में उन्होंने 26 ओवर्स की गेंदबाजी की और 49 रन दिए. इस दौरान उनकी गेंदों पर बल्लेबाज कई बार चकमा खाए, लेकिन विकेट नहीं मिला.

कीवी टीम के कप्तान टॉम लैथम के खिलाफ उनकी एलबीडब्ल्यू अपील तकनीक के कारण खारिज हो गई. वहीं, डेरिल मिचेल के खिलाफ शॉर्ट गेंद पर ऋषभ पंत के पास कैच लेने का मौका था, लेकिन वह इसे पकड़ नहीं सके. ये दोनों मौके जसप्रीत बुमराह के खाते में विकेट जोड़ सकते थे.

न्यूजीलैंड के खिलाफ आंकड़े चिंताजनक

जसप्रीत बुमराह का टेस्ट करियर औसत 20.14 है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके आंकड़े काफी अलग हैं. कीवी टीम के विरुद्ध सात टेस्ट में उनका औसत 42.28 रहा है. न्यूजीलैंड की धरती पर चार टेस्ट में यह आंकड़ा 33.9 है. ऐसे में कीवी बल्लेबाजों के खिलाफ उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिलना चर्चा का विषय है.हालांकि, विकेट नहीं मिलने का यह दौर उनके लिए नया नहीं है. 2021 में भी वह चार टेस्ट के दौरान लगातार 284 गेंदें फेंकने के बाद विकेट हासिल कर पाए थे. इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की थी.

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क्राइस्टचर्च में कुछ मौकों पर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की रफ्तार कम दिखाई दी. पहले दिन नई गेंद से किए गए दो ओवरों में टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स ने उन्हें आसानी से खेला. आमतौर पर अपनी यॉर्कर और तेज गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करने वाले बुमराह इस बार निचले क्रम के बल्लेबाजों के खिलाफ भी उतने प्रभावी नहीं दिखे.

कोच ने किया बुमराह का बचाव

भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने उनका बचाव करते हुए कहा कि जसप्रीत बुमराह पिच की परिस्थितियों के अनुसार अपनी रफ्तार में बदलाव करते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि पहले दिन बुमराह ने 26 बार बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया था. यह आंकड़ा भारतीय गेंदबाजों में आकाश दीप के बाद सबसे ज्यादा था. बहुतुले के मुताबिक, केवल विकेटों की संख्या से उनके प्रदर्शन का आकलन नहीं किया जाना चाहिए.

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जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और वर्कलोड पर भी टीम मैनेजमेंट की नजरें हैं. लगातार टेस्ट खेलने के बाद यह जांचना जरूरी होगा कि उनकी गेंदबाजी की प्रभावशीलता पर थकान का असर तो नहीं पड़ रहा. भारतीय टीम उनके वर्कलोड को लेकर पहले से सतर्क रही है, क्योंकि वह टीम के सबसे अहम तेज गेंदबाज हैं.

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