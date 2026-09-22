वैभव सूर्यवंशी को जापान के खिलाफ ऐतिहासिक T20I मुकाबले में भी भारतीय प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली. खास बात यह रही कि जापान के कप्तान केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग (Kendel Kadowaki-Fleming) भी वैभव को खेलते हुए देखना चाहते थे.

और पढ़ें

मैच के बाद जापान के कप्तान ने अपनी निराशा खुलकर जाहिर की. उन्होंने कहा- मैं थोड़ा निराश था कि 15 साल के प्रतिभाशाली वैभव (सूर्यवंशी) का नाम टीम शीट में नहीं था.

वैभव इस मुकाबले के लिए भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला. यह मुकाबला भारत और जापान के बीच पहला पुरुष T20I था और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के जश्न का भी हिस्सा था.

मैच से पहले भी चर्चा में थे वैभव

जापान के कप्तान ने मुकाबले से पहले भी वैभव को लेकर बात की थी. पिछले करीब डेढ़ साल में जिस तरह इस युवा बल्लेबाज ने तेजी से पहचान बनाई है, उसके बाद उनके इस लेकर काफी चर्चा थी.

हालांकि भारत ने जापान के खिलाफ भी उन्हें बाहर रखने का फैसला किया. बारिश और गीले आउटफील्ड के कारण मुकाबला 5-5 ओवर का कर दिया गया, जिससे बल्लेबाजी के लिए सिर्फ 30 गेंदों का खेल रह गया.

Advertisement

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर में 32/4 रन बनाए. जापान के स्पिनर चार्ली हेरा हिंजी ने अभ‍िषेक शर्मा को पहली ही गेंद पर आउट कर दिया. संजू सैमसन भी सस्ते में लौटे.

जापान ने भारत को आखिरी गेंद तक डराया

32 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जापान ने भारत को कड़ी टक्कर दी. चार ओवर के बाद उसका स्कोर 25/3 था और जीत के लिए आखिरी ओवर में 8 रन चाहिए थे.

जापान के कप्तान केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग ने 12 रन की पारी खेलकर टीम की उम्मीद बनाए रखी, लेकिन चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर वॉश‍िंगटन सुंदर ने उन्हें आउट कर दिया.

इसके बाद अक्षर पटेल ने आखिरी ओवर डाला और सिर्फ 2 रन दिए. जापान को अंतिम गेंद पर 4 रन चाहिए थे, लेकिन वह सिर्फ लेग बाई ले सका. भारत ने 2 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया. जापान के खिलाफ यह जीत भारत के लिए एश‍िया गेम्स 2026 से पहले तैयारी का मौका भी रही.





---- समाप्त ----