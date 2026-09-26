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ये कैसी चाय की दुकान! तीसरी मंजिल की छत पर सजा पूरा अड्डा, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर चाय की एक अनोखी दुकान की तस्वीर चर्चा में है. घर की तीसरी मंजिल की छत पर टीन की छत डालकर चाय की दुकान बनाई गई है. दुकान का नाम ‘छत वाली चाय की दुकान’ है, जहां कॉफी, मसाला चाय और दूध चाय भी मिलती है.

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इस तरह की दुकान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह दूर से ही लोगों का ध्यान खींच सकती है. ( Photo: Insta/ @_indians__99)
इस तरह की दुकान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह दूर से ही लोगों का ध्यान खींच सकती है. ( Photo: Insta/ @_indians__99)

बिहार में जुगाड़ की कोई कमी नहीं है. यहां लोग छोटी से छोटी परेशानी का भी ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं, जिसे देखकर सामने वाला बस यही कहता है- भाई, दिमाग तो लगाया है! सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है. तस्वीर में एक घर की तीसरी मंजिल की छत पर चाय की दुकान दिखाई दे रही है. दुकान का नाम भी ऐसा है कि पहली नजर में ही लोगों की नजर उस पर टिक जाती है- ‘छत वाली चाय की दुकान’.

आमतौर पर आपने चाय की दुकान सड़क किनारे, बाजार में या किसी गली के कोने पर देखी होगी. लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है. तस्वीर में नीचे घर बना हुआ है और सबसे ऊपर छत पर टीन की छत डालकर बाकायदा चाय की दुकान तैयार कर दी गई है. दुकान के सामने बोर्ड लगा है और उसमें चाय की अलग-अलग किस्मों के साथ कॉफी का भी जिक्र किया गया है.

छत को ही बना दिया चाय का अड्डा
तस्वीर को देखकर सबसे पहले यही सवाल मन में आता है कि आखिर चाय की दुकान को इतनी ऊंचाई पर खोलने का विचार आया कैसे होगा? सड़क से देखने पर यह कोई आम दुकान नहीं लगती. नीचे से ऊपर नजर उठाने पर घर की छत पर एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है, जहां लोग बैठकर चाय पीते नजर आ रहे हैं.

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शायद दुकान चलाने वाले ने भी सोचा होगा कि अगर नीचे जगह नहीं है तो ऊपर की जगह का इस्तेमाल क्यों न किया जाए. बस फिर क्या था, छत पर टीन की छत लगाई गई और वहीं चाय बनाने का इंतजाम कर दिया गया. दुकान के बोर्ड पर ‘छत वाली चाय की दुकान’ लिखा हुआ है. नीचे कॉफी, मसाला चाय और दूध चाय मिलने की जानकारी भी दी गई है. यानी यहां सिर्फ दुकान का नाम ही अलग नहीं है, बल्कि चाय की कई पसंद भी रखी गई हैं.

सड़क से गुजरते लोगों की भी पड़ जाती है नजर
इस तरह की दुकान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह दूर से ही लोगों का ध्यान खींच सकती है. सड़क से गुजरते किसी शख्स की नजर जब तीसरी मंजिल की छत पर बने इस चाय के अड्डे पर पड़ेगी, तो वह एक बार जरूर सोचेगा कि आखिर यहां दुकान कैसे पहुंच गई. तस्वीर में दुकान के अंदर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं. एक तरफ चाय बनाने का सामान रखा है, तो दूसरी तरफ लोग खड़े होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं. देखकर ऐसा लगता है कि यह जगह सिर्फ चाय बेचने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के बैठने और बातचीत करने का छोटा सा अड्डा भी बन गई है.

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बिहार के जुगाड़ की फिर होने लगी चर्चा
बिहार का नाम आते ही अक्सर यहां के देसी जुगाड़ और कम साधनों में काम निकालने की बातें होती हैं. हालांकि हर जुगाड़ बिहार से ही जुड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन इस तस्वीर में नजर आ रहा तरीका इतना अलग है कि इसे देखकर लोगों को जुगाड़ वाली बात जरूर याद आ जाती है. सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और वीडियो इसलिए भी तेजी से लोगों का ध्यान खींचते हैं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम तौर पर देखने को नहीं मिलता. सड़क किनारे चाय की दुकान तो आपने सैकड़ों बार देखी होगी, लेकिन घर की तीसरी मंजिल की छत पर चाय की दुकान शायद ही रोज देखने को मिले.

नोट: Aajtak.in इस खबर में बताए गए वीडियो की पुष्टि नहीं करता. ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है.

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