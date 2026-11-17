अपने बल्ले से तहलका मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब एक और बड़े मिशन के लिए तैयार हैं. 15 साल का यह किशोर बल्लेबाज ACC मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में भारत ए की ओर से खेलता नजर आएगा. खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में वैभव के साथ अभिषेक शर्मा भी होंगे. यानी दो ऐसे बाएं हाथ के बल्लेबाज, जिनकी पहचान विस्फोटक बल्लेबाजी और लंबे छक्के लगाने के लिए है.

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दोहा में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम वहां पहुंच चुकी है. टीम इंडिया ने दिल्ली से दोहा तक के सफर का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है. इसके साथ लिखा, 'न्यू चैलेंज, सेम एक्साइटमेंट' यानी नई चुनौती, वही रोमांच. अब वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के सामने अपने बल्ले का दम दिखाने की चुनौती है.

वैभव-अभिषेक की जोड़ी पर रहेंगी नजरें

राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारतीय टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा का साथ होना खास आकर्षण है. दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अपनी आक्रामक शैली के लिए पहचाने जाते हैं. अभिषेक के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल का अनुभव है, जबकि वैभव ने बेहद कम उम्र में अपनी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा है.

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आईपीएल 2026 में वैभव ने 16 पारियों में 776 रन बनाए थे. वह टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और ऑरेंज कैप अपने नाम की. उन्होंने इस दौरान 72 छक्के लगाए और 237.30 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. अब दोहा में उनके सामने एक और मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका होगा.

50-50 ओवरों के इस टूर्नामेंट वैभव और अभिषेक की जोड़ी भारतीय बल्लेबाजी का सबसे बड़ा आकर्षण होगी. दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और गेंदबाजों पर शुरुआत से ही हावी होने का माद्दा रखते हैं. अभिषेक का अनुभव और वैभव का बेखौफ अंदाज दोहा में भारत ए के अभियान को खास बना सकता है. दोनों के बल्ले से निकलने वाले बड़े शॉट विरोधी टीमों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं.

22 नवंबर को पाकिस्तान से महामुकाबला

इस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट फैनन्स की नजरें 22 नवंबर पर रहेंगी. इस दिन भारत ए का सामना पाकिस्तान ए से होगा. यह मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा.

भारत ए को ग्रुप बी में रखा गया है. इस ग्रुप में पाकिस्तान ए के अलावा नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की टीमें भी हैं. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 नवंबर को नेपाल के खिलाफ करेगी. इसके बाद 22 नवंबर को पाकिस्तान और 24 नवंबर को यूएई से भिड़ेगी.

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वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के लिए पाकिस्तान ए के खिलाफ मुकाबला टूर्नामेंट का खास आकर्षण होगा. दोनों बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर इस मैच में भी खास नजरें रहेंगी.

तिलक वर्मा कप्तान, रिंकू सिंह उपकप्तान

भारत ए की कमान तिलक वर्मा को सौंपी गई है, जबकि रिंकू सिंह उपकप्तान होंगे. टीम में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बदोनी, प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेढगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव और अर्शद खान भी शामिल हैं.

इस टीम में बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी और ऑलराउंड विकल्पों का भी अच्छा मिश्रण है. प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे.

29 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल

ACC मेंस राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं. इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप ए में बांग्लादेश ए, श्रीलंका ए, अफगानिस्तान ए और हॉन्ग कॉन्ग की टीमें हैं. ग्रुप बी में भारत ए, पाकिस्तान ए, नेपाल और यूएई शामिल हैं.

ग्रुप चरण के मुकाबले 19 से 24 नवंबर तक खेले जाएंगे. इसके बाद 26 नवंबर को पहला सेमीफाइनल और 27 नवंबर को दूसरा सेमीफाइनल होगा. टूर्नामेंट का फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा. सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होंगे.

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