टेम्बा बावुमा की टीम में बड़ा फेरबदल... करारी हार के बाद स्टार खिलाड़ी की छुट्टी, मैथ्यू ब्रीट्जके को चांस

साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 214 रनों से हार झेलनी पड़ी थी. इस हार के बाद टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीकी टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. स्टार बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को टीम से बाहर कर दिया गया है, जबकि मैथ्यू ब्रीट्जके को उनकी जगह 17 सदस्यीय स्क्वॉड में शामिल किया गया है. दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 18 अक्टूबर से गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाना है.

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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में ट्रिस्टन स्टब्स बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे. उन्होंने पहली पारी में 32 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में उनका खाता सिर्फ एक रन पर बंद हो गया. इसके बाद टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बाहर करने का फैसला किया. हालांकि, स्टब्स ने इससे पहले भारत के खिलाफ टेस्ट में 94 रनों की शानदार पारी खेली थी. इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाकामी उन्हें भारी पड़ गई. उनकी जगह शामिल किए गए मैथ्यू ब्रीट्जके के पास खुद को टेस्ट क्रिकेट में साबित करने का मौका होगा.

South Africa announce their squad for the second #WTC27 Test against Australia, with a series response in sight 👀 More ➡️ https://t.co/AqPDPDitS1 https://t.co/R22y4SvaXl — ICC (@ICC) October 15, 2026

मैथ्यू ब्रीट्जके ने साउथ अफ्रीका के लिए अब तक दो टेस्ट खेले हैं, जिनमें वह कुल 14 रन ही बना सके हैं. लेकिन हालिया वनडे प्रदर्शन ने उनके चयन की संभावनाओं को मजबूत किया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में शतक जड़ा था. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में दिखाई गई लय को टेस्ट में भी बरकरार रख सकेंगे. साउथ अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने कहा कि ब्रीट्जके का मौजूदा फॉर्म उनके चयन की बड़ी वजह रहा. उन्होंने उनके रवैये और व्यक्तित्व की भी तारीफ की.

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दूसरे टेस्ट में रयान रिकेल्टन विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे. कोच शुकरी कॉनराड की इस पुष्टि के बाद काइल वेरेने की प्लेइंग इलेवन में जगह मुश्किल नजर आ रही है. वेरेने अपनी पिछली 13 टेस्ट पारियों में अर्धशतक नहीं लगा सके हैं. हालांकि, साउथ अफ्रीका को अभी यह तय करना है कि रिकेल्टन ओपनिंग करते रहेंगे या बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतरेंगे. अगर वह नीचे खेलते हैं, तो एडेन मार्करम के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए किसी दूसरे बल्लेबाज को चुनना होगा.

ब्रीट्जके के ओपनिंग करने की उम्मीद

हैमस्ट्रिंग चोट से जूझ रहे टोनी डी जोरजी अभी चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में मैथ्यू ब्रीट्जके को ओपनिंग का मौका मिल सकता है, जबकि अनकैप्ड बल्लेबाज मार्कस एकरमैन भी विकल्प हैं. साउथ अफ्रीका को दूसरे टेस्ट में कगिसो रबाडा की वापसी की उम्मीद है. हैमस्ट्रिंग में हल्की परेशानी के कारण वह पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे. उनकी फिटनेस पर अंतिम फैसला टीम की जरूरत और मेडिकल स्थिति के आधार पर होगा.

साउथ अफ्रीका के पास तेज गेंदबाजी में एनरिक नॉर्किया, मार्को जानसेन, वियान मुल्डर, गेराल्ड कोएट्जी, डेन पैटरसन और कॉर्बिन बॉश जैसे विकल्प भी हैं. वहीं केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुसामी टीम में बने हुए हैं. दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारी बारिश का अनुमान भी टीम चयन को प्रभावित कर सकता है. ऐसे में साउथ अफ्रीका को परिस्थितियों के हिसाब से अपनी प्लेइंग-11 चुननी होगी.

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दूसरे टेस्ट के लिए साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: टेम्बा बावुमा (कप्तान), मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहैम, मैथ्यू ब्रीट्जके, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएट्जी, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, एनरिक नॉर्किया, डेन पैटरसन, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन और काइल वेरेने.

साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया शेड्यूल

पहला टेस्ट मैच : 9-13 अक्टूबर, डरबन (ऑस्ट्रेलिया की 214 रनों से जीत)

दूसरा टेस्ट मैच : 18-22 अक्टूबर, गकेबरहा

तीसरा टेस्ट : 27-31 अक्टूबर, केपटाउन

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