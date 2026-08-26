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SL vs IND: कोलंबो टेस्ट में छा गए सोनल द‍िनुषा, जड़ा ऐत‍िहास‍िक शतक, बनाया सनत जयसूर्या- महेला जयवर्धने वाला महार‍िकॉर्ड

भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका के 25 वर्षीय बल्लेबाज सोनल द‍िनुषा ने शानदार शतक जड़ दिया. उन्होंने 147 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की. इससे पहले गॉल टेस्ट में भी वह 100 और 84 रन बना चुके थे. द‍िनुषा अब सनथ जयसूर्या और महेला जयवर्धने के खास क्लब में शामिल हो गए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट में दो शतक लगाने का भी रिकॉर्ड बनाया.

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सोनल द‍िनुषा ने शतक जड़कर कई कीर्त‍िमान अपने नाम किए. (Photo: PTI)
सोनल द‍िनुषा ने शतक जड़कर कई कीर्त‍िमान अपने नाम किए. (Photo: PTI)

Sonal Dinusha Century: भारत के खिलाफ श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल द‍िनुषा का शानदार प्रदर्शन जारी है. 25 साल के द‍िनुषा ने कोलंबो टेस्ट की दूसरी पारी में शतक जड़कर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.

द‍िनुषा ने इस मुकाबले में 103 रनों की पारी खेली. उनकी पारी की बदौलत श्रीलंका ने 290 रनों का स्कोर बनाया, हालांक‍ि द‍िनुषा अपनी टीम को फॉलोऑन से नहीं बचा सके, जिसके लिए श्रीलंका को 304 रनों का स्कोर बनाना था. भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 503-9 रन बनाकर घोष‍ित की. 

कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में सोनल द‍िनुषा ने एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. चौथे दिन यानी बुधवार (26 अगस्त) को द‍िनुषा ने 147 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया.

यह इस सीरीज में द‍िनुषा का दूसरा शतक है. इससे पहले गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने एक पारी में 100 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में 84 रन जड़े थे. अब कोलंबो में शतक के साथ उनका मौजूदा सीरीज में स्कोर 100, 84 और 103 हो गया है.

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प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर पूरा किया शतक
द‍िनुषा ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया. गेंद छोटी और ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिस पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला. गेंद हवा में जरूर गई, लेकिन आसानी से इनफील्ड को पार करते हुए बाउंड्री के बाहर पहुंच गई.

शतक पूरा होने के बाद द‍िनुषा ने बल्ले को चूमा, हेलमेट उतारा और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया. खास बात यह रही कि इस सीरीज में उनकी यह एक और लगभग बेदाग पारी रही. दोनों टीमों में देवदत्त पडिक्कल ने उनसे ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन द‍िनुषा की बल्लेबाजी पर नियंत्रण ने उन्हें इस सीरीज के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में शामिल कर दिया है.

जयसूर्या और जयवर्द्धने वाले क्लब में एंट्री
सोनल द‍िनुषा अब भारत के खिलाफ लगातार टेस्ट मैचों में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाजों की खास सूची में शामिल हो गए हैं. इस सूची में सनथ जयसूर्या और महेला जयवर्द्धने जैसे दिग्गज भी मौजूद हैं. 25 साल के सोनल भारतीय ऑफ स्प‍िनर सारांश जैन की गेंद पर आउट हुए, उनको केएल राहुल ने आउट किया. 

भारत के खिलाफ लगातार टेस्ट में शतक लगाने वाले श्रीलंकाई बल्लेबाज

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  • अरविंद डी सिल्वा - 3 बार
  • कुमार संगकारा - 3 बार
  • सनथ जयसूर्या - 2 बार
  • महेला जयवर्धने - 2 बार
  • थरंगा परानाविताना - 2 बार
  • एंजेलो मैथ्यूज - 2 बार
  • सोनल द‍िनुषा - 2 बार 

पहले दो टेस्ट में 2 शतक, बना दिया खास रिकॉर्ड
द‍िनुषा ने भारत के खिलाफ अपने शुरुआती दो टेस्ट मैचों में ही दो शतक लगाने का भी बड़ा कारनामा किया. वह ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ आठवें बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले एवर्टन वीक्स, गैरी सोबर्स, जहीर अब्बास, दुलीप मेंडिस, रॉबिन स्मिथ, गैरी कर्स्टन और जेसी राइडर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. अब इस खास सूची में श्रीलंका के 25 वर्षीय बल्लेबाज सोनल द‍िनुषा का नाम भी जुड़ गया है. गॉल में 100 और 84 रन बनाने के बाद कोलंबो में एक और शतक जड़कर उन्होंने साफ कर दिया है कि इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही बनकर उभरे हैं.

भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में कई शतक
2 - एवर्टन वीक्स (वेस्टइंडीज, 1948)
2 - गारफील्ड सोबर्स (वेस्टइंडीज, 1958)
2 - ज़हीर अब्बास (पाकिस्तान, 1978)
2 - दुलीप मेंडिस (श्रीलंका, 1982)
2 - रॉबिन स्मिथ (इंग्लैंड, 1990)
2 - गैरी कर्स्टन (साउथ अफ्रीका, 1996)
2 - जेसी राइडर (न्यूजीलैंड, 2009)
2 - सोनल दिनुषा (श्रीलंका, 2026)

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