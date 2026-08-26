scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

असम में बाढ़ से उजड़े परिवारों को मिलेंगे 3.8 लाख घर, केंद्र ने दी ₹5,000 करोड़ की मंजूरी

सरकार का फोकस बाढ़ से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती को दोबारा पटरी पर लाने पर है.

Advertisement
X
असम में बाढ़ पीड़ितों को मिलेंगे घर (Photo-X/ Shivraj Singh Chouhan)
असम में बाढ़ पीड़ितों को मिलेंगे घर (Photo-X/ Shivraj Singh Chouhan)

असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी आवासीय मदद का ऐलान किया है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान, किसानों की समस्याओं और ग्रामीण विकास को लेकर चर्चा की. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 3.8 लाख नए घरों के निर्माण के लिए करीब ₹5,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है.

शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में असम के लोगों के साथ खड़ी है. बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए करीब ₹5,000 करोड़ के घरों को मंजूरी दी गई है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र परिवार योजना से बाहर न रह जाए, सर्वेक्षण की अवधि भी 15 दिन बढ़ा दी गई है.

चाय बागान श्रमिकों के परिवारों को भी मिलेगा लाभ

असम के चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की तैयारी है. सरकार के मुताबिक, चाय बागान श्रमिकों के पात्र परिवारों को जमीन का पट्टा मिलने के बाद डिजिटल सर्वेक्षण के जरिए PMAY का लाभ दिया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

Assam Cab Blockade Lifted
शिलांग हिंसा पर मेघालय का अफसोस, पर्यटकों की सुरक्षा की ली जिम्मेदारी
heavy Rain and Flood.
यूपी, बंगाल, ओडिशा और असम में बाढ़ का संकट, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट
sim limit per person
SIM कार्ड का नया नियम, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा नया सिम
ट्रैक पर हाथियों का झुंड, सामने ट्रेन, वनकर्मियों ने यूं बचाई जान
Rajdhani Express, Assam Elephants, Hojai Elephant Herd
ट्रेन के आगे आने वाला था हाथियों का झुंड, फिर हुआ ये फैसला
Advertisement

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद केंद्र सरकार के समर्थन के लिए आभार जताया. उन्होंने कहा कि बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने 3.8 लाख नए घरों के लिए मंजूरी का दस्तावेज उन्हें सौंपा, जिसमें करीब ₹5,000 करोड़ का निवेश शामिल है. उन्होंने यह भी बताया कि असम के चाय बागान क्षेत्रों में आवास के लिए केंद्र की ओर से अतिरिक्त सहायता का भरोसा दिया गया है.

किसानों के लिए भी करोड़ों रुपये की मंजूरी

बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए भी केंद्र सरकार ने कई योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मंजूर की है. बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत ₹832.70 करोड़ की कार्ययोजनाओं, कृषि मशीनीकरण के लिए ₹33.36 करोड़ और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) के तहत ₹96.87 करोड़ की मंजूरी दी गई है.

बाढ़ के बाद घर और खेती दोनों को सहारा

असम में हालिया बाढ़ ने बड़ी संख्या में परिवारों, किसानों और ग्रामीण इलाकों को प्रभावित किया है. ऐसे में केंद्र की ओर से आवास और कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं को पुनर्वास और पुनर्निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

एक तरफ जहां ₹5,000 करोड़ के आवासीय प्रावधान से बाढ़ प्रभावित परिवारों को दोबारा घर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है, वहीं कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर राशि किसानों को खेती से जुड़ी गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद कर सकती है.

Advertisement

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है, योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत ग्रामीण इलाकों में ऐसे परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त या पक्का आवास नहीं है. वहीं, शहरी हिस्से में योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कम आय वाले परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    SL vs IND: कोलंबो टेस्ट में छा गए सोनल द‍िनुषा, जड़ा ऐत‍िहास‍िक शतक, जयसूर्या-जयवर्द्धने वाला बनाया महार‍िकॉर्ड |
    26 साल बड़े बॉबी देओल संग दिए इंटीमेट सीन्स, हुई दिक्कत? एक्ट्रेस बोली- मर्यादा... |
    2 इंच की कील निगल गया मासूम, 28 दिन बाद भी पेट में फंसी... मजदूर पिता की गुहार- बेटे का इलाज करा दीजिए |
    Post Office Best Scheme: 'Zero' रिस्क... FD से ज्यादा ब्याज, एक बार निवेश पर हर महीने 17000 की कमाई |
    'आंखों की 85% रोशनी गई, सेहत बिगड़ी...' इमरान खान के परिवार ने लगाए गंभीर आरोप |
    महाराष्ट्र: नांदेड़ में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी, 30 वर्षीय युवक गिरफ्तार |
    होर्मुज पर ईरान की हुकूमत या US का कब्जा? ट्रंप के इस दावे से मचा भूचाल |
    यूपी में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं का रोडवेज बस में नहीं लगेगा किराया, CM योगी आज देंगे सौगात |
    इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भीषण आग, 15 नवजातों की जलकर मौत, AC कंप्रेसर फटने से हादसा |
    जेपी की विरासत पर यूपी में सियासत... JPNIC पर अखिलेश और सीएम योगी आमने-सामने क्यों?
    Advertisement