महाराष्ट्र: नांदेड़ में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी, 30 वर्षीय युवक गिरफ्तार

महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 5 साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का बेहद गंभीर मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने इस मामले में 30 वर्षीय आरोपी को पड़ोसी परभणी जिले से गिरफ्तार किया है. घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह घटना सोमवार को सोनखेड़ पुलिस थाना क्षेत्र में हुई. 5 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान आरोपी कथित तौर पर उसके पास पहुंचा और उसे चॉकलेट देने का लालच दिया. आरोप है कि आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. करीब आधे घंटे बाद बच्ची रोते हुए अपने घर वापस पहुंची. बच्ची की हालत देखकर परिजनों को शक हुआ और उन्होंने उससे जानकारी ली. इसके बाद कथित अपराध का पता चला. परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

आरोपी को पुलिस ने पड़ोसी जिले परभणी से किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित कीं. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी घटना के बाद नांदेड़ से निकलकर पड़ोसी परभणी जिले में पहुंच गया था. मंगलवार को पुलिस टीम को उसके पालम तहसील में एक श्मशान घाट के पास झाड़ियों में छिपे होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.

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पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे जांच जारी है. बच्ची को आवश्यक चिकित्सकीय जांच और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. पुलिस ने कहा है कि मामले में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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