साउथ अफ्रीकी गेंदबाज ने बल्ले से काटा गदर, डेल स्टेन का 18 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

साउथ अफ्रीका के ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बल्ले से ऐसा कमाल किया, जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया. हार्मर ने 82 रनों की शानदार पारी खेलकर डेल स्टेन का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने यह उपलब्धि उस वक्त हासिल की, जब साउथ अफ्रीका की टीम मुश्किल में थी और उसे एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत थी.

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गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में मंगलवार को मुकाबले के तीसरे दिन (20 अक्टूबर) हार्मर ने 91 गेंदों का सामना किया और 10 चौके के अलावा एक छक्का लगाया. टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर-9 या उससे निचले क्रम पर किसी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज का यह सर्वोच्च स्कोर रहा. पिछला सर्वोच्च स्कोर 76 रन था, जो डेल स्टेन ने 2008 में मेलबर्न टेस्ट के दौरान बनाया था.

बावुमा के साथ की यादगार साझेदारी

साउथ अफ्रीका की पहली पारी में एक समय 110 रनों के स्कोर तक छह विकेट गिर चुके थे. इसके बाद कप्तान टेम्बा बावुमा और मार्को जानसेन ने सातवें विकेट के लिए 132 रन जोड़कर टीम को संभाला. जानसेन 85 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद हार्मर ने बावुमा का साथ दिया. दोनों ने आठवें विकेट के लिए 183 रनों की अहम साझेदारी की. साउथ अफ्रीका के टेस्ट इतिहास में आठवें या उससे निचले विकेट के लिए यह दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. मार्क बाउचर और पैट सिमकॉक्स ने 1998 में पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन जोड़कर अब तक का रिकॉर्ड कायम रखा है.

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दूसरी ओर, कप्तान टेम्बा बावुमा ने दबाव के बीच धैर्य और तकनीक का शानदार नमूना पेश किया. उन्होंने 334 गेंदों पर 179 रन बनाए, जिसमें 18 चौके के अलावा एक छक्का शामिल रहा. पहले दिन टीम का स्कोर जब दो विकेट पर सिर्फ 12 रन था, तब बावुमा ने जिम्मेदारी संभाली और इनिंग्स को बिखरने नहीं दिया.

साइमन हार्मर के पास टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा करने का मौका था, लेकिन मार्नस लाबुशेन ने उन्हें बोल्ड कर दिया. टेम्बा बावुमा के मिचेल स्टार्क का शिकार बनने के बाद साउथ अफ्रीका ने 425/9 के स्कोर पर अपनी पारी घोषित कर दी. तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली में एक विकेट के नुकसान पर तीन रन बनाए. कगिसो रबाडा ने निक मैडिनसन को बिना खाता खोले आउट किया.

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