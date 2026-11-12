टेस्ट डेब्यू पर पाकिस्तानी गेंदबाज साकिब खान ने मचाया तहलका, इस खास लिस्ट में बनाई जगह

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज साकिब खान ने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में शानदार प्रदर्शन कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया. उन्होंने पहली पारी में 34 ओवर्स की बॉलिंग की, जिसमें उन्होंने 130 रन देकर सात विकेट हासिल किए. इस उपलब्धि के साथ वह टेस्ट डेब्यू पर एक पारी में सात विकेट लेने वाले पाकिस्तान के चौथे गेंदबाज बन गए.

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31 साल के साकिब खान ने इस मुकाबले के तीसरे दिन (11 नवंबर) दो विकेट लिए थे. अब गुरुवार (12 नवंबर) को सुबह के सत्र में उन्होंने पांच और बल्लेबाजों को आउट कर श्रीलंका की पहली पारी 446 रनों पर समेट दी. मेहमान टीम ने दिन की शुरुआत 404/4 के स्कोर से की थी.

पाकिस्तान के लिए टेस्ट डेब्यू पर सात विकेट लेने वाले गेंदबाजों में मोहम्मद नजीर, मोहम्मद जाहिद और अबरार अहमद शामिल हैं. नजीर ने 1969 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 99 रन देकर सात विकेट लिए थे. वहीं जाहिद ने 1996 में न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में 66 रन देकर सात विकेट हासिल किए, जो डेब्यू टेस्ट में किसी पाकिस्तानी गेंदबाज का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है.

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अबरार अहमद इस सूची में शामिल होने वाले पिछले गेंदबाज थे. उन्होंने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के दौरान 114 रन देकर सात विकेट चटकाए थे. अब साकिब ने भी इस उपलब्धि को दोहराते हुए इन तीनों गेंदबाजों के साथ जगह बना ली है.

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ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

टेस्ट डेब्यू पर एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के अल्बर्ट ट्रॉट के नाम है. उन्होंने 1895 में इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में 43 रन देकर आठ विकेट झटके थे.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया के बॉब मैसी और भारत के नरेंद्र हिरवानी ऐसे दो गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में आठ-आठ विकेट लेने का कारनामा किया.

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