आज नहीं, कल करेंगे... जानिए ऐसा करने वाले लोगों के दिमाग में क्या चलता है

Psychology Facts: कई बार हम खुद से कहते हैं कि आज मन नहीं है, कल कर लेंगे. अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर काम शुरू करेंगे. लेकिन वह कल कभी नहीं आता. जरूरी काम धीरे-धीरे जमा होते जाते हैं और आखिरी समय में उन्हें पूरा करने का दबाव बढ़ जाता है. अगर आप भी हर छोटे-बड़े काम को कल पर टालते रहते हैं, तो मनोविज्ञान में इस आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन (Procrastination) कहा जाता है. दिलचस्प बात यह है कि बार-बार काम टालने वाले लोग हमेशा आलसी नहीं होते. कई बार इसके पीछे डर, तनाव, आत्मविश्वास की कमी और दिमाग का तुरंत खुशी पाने की चाह जैसे कारण होते हैं. आइए समझते हैं कि साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसे लोगों की सोच कैसी होती है.

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सही समय और मूड का इंतजार करते हैं

ऐसे लोग अक्सर सोचते हैं कि जब मन अच्छा होगा, तभी काम शुरू करेंगे. जैसे कोई सुबह एक्सरसाइज करने का फैसला करता है, लेकिन सुबह उठते ही सोचता है कि आज रहने देते हैं, कल से पक्का शुरू करेंगे. साइकोलॉजी के मुताबिक, काम करने के लिए सही मूड का इंतजार करना भी टालमटोल की बड़ी वजह बन सकता है. कई बार काम शुरू करने के बाद ही उसमें मन लगने लगता है.

असफलता से डरते हैं

कुछ लोग काम इसलिए टालते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनसे गलती न हो जाए. उन्हें लगता है कि कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो क्या होगा. उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन नुकसान के डर से कदम नहीं उठाता. इस तरह काम टालकर वह कुछ समय के लिए अपनी चिंता से बच जाता है.

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हर काम परफेक्ट करना चाहते हैं

कुछ लोग चाहते हैं कि उनका हर काम बिल्कुल सही हो. उन्हें छोटी सी गलती भी पसंद नहीं आती. इसी वजह से वे शुरुआत करने से पहले ही बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं. जैसे किसी को ईमेल लिखना है, लेकिन वह शब्दों को लेकर इतना सोचता है कि ईमेल भेजने में ही कई दिन लगा देता है. इसे परफेक्शनिज्म से जोड़कर देखा जाता है.

तुरंत मिलने वाली खुशी को चुनते हैं

काम टालने वाले लोगों को मोबाइल, सोशल मीडिया और वीडियो देखने जैसी चीजें ज्यादा आकर्षित कर सकती हैं. इसकी वजह है कि इनसे तुरंत मनोरंजन मिलता है, जबकि किसी जरूरी काम का फायदा भविष्य में मिलता है. साइकोलॉजी में इसे डिले डिस्काउंटिंग कहा जाता है. यानी व्यक्ति भविष्य में मिलने वाले बड़े फायदे के मुकाबले अभी मिलने वाली छोटी खुशी को ज्यादा महत्व देता है.

मुश्किल काम देखकर घबरा जाते हैं

जब कोई काम बहुत बड़ा या कठिन लगता है, तो कुछ लोग समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहां से करें. जैसे पूरे घर की सफाई करनी हो तो वे सोचते रहते हैं कि इतना सारा काम कैसे होगा. नतीजा यह होता है कि काम शुरू ही नहीं हो पाता. ऐसे में काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना मददगार हो सकता है. कुछ लोगों को लगता है कि वे दबाव में ही अच्छा काम कर पाते हैं. इसलिए वे डेडलाइन आने तक इंतजार करते हैं. लेकिन आखिरी समय में काम करने से तनाव बढ़ सकता है और गलतियां होने की आशंका भी रहती है.

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काम टालने की आदत कैसे सुधारें?

अगर आप भी बार-बार काम टालते हैं, तो कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं. सबसे पहले बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें. काम शुरू करने के लिए पांच मिनट का लक्ष्य रखें. काम के दौरान मोबाइल से दूरी बनाएं और सही मूड का इंतजार करने के बजाय तय समय पर शुरुआत करें. ध्यान रखें कि हर बार काम टालने का मतलब आलस नहीं होता. कई बार यह तनाव, डर और भावनाओं को संभालने में परेशानी से जुड़ा होता है. इसलिए खुद को कोसने के बजाय इसकी वजह समझें. क्योंकि काम पूरा करने के लिए सबसे जरूरी चीज सही समय नहीं, बल्कि शुरुआत करना है.

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