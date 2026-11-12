रुद्रपुर ने स्वच्छता में रचा इतिहास, राष्ट्रपति के हाथों मिला राष्ट्रीय सम्मान

रुद्रपुर नगर निगम ने स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत रुद्रपुर को क्लीन हिमालयन सिटी श्रेणी में हिमालयी राज्यों के बीच पहला स्थान मिला है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रुद्रपुर नगर निगम को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया. यह पुरस्कार महापौर विकास शर्मा और नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे ने प्राप्त किया. इस उपलब्धि को शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान के तौर पर देखा जा रहा है.

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समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, केंद्रीय सचिव सत्येंद्र सिंह, केंद्रीय सचिव दीपा धारा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों का मूल्यांकन केवल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई के आधार पर नहीं किया जाता, इसमें कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था, नागरिकों की भागीदारी और स्वच्छता से जुड़े कामों को जमीन पर लागू करने की स्थिति भी देखी जाती है.

रुद्रपुर को मिली पहली रैंक के पीछे शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास अहम रहे. इनमें घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से नियमित कूड़ा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग जमा करना, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण और निस्तारण शामिल हैं. इसके साथ ही खुले में कूड़ा डालने पर रोक लगाने और सार्वजनिक स्थलों, बाजारों व सामुदायिक क्षेत्रों को साफ रखने जैसे मानकों पर भी ध्यान दिया गया.

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सर्वेक्षण में नागरिकों की सहभागिता, स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सफाई मित्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण को भी महत्व दिया जाता है. नगर निगम की ओर से किए गए कार्यों के दस्तावेजीकरण और जमीनी स्तर पर उनके सत्यापन के आधार पर भी शहरों का मूल्यांकन किया जाता है.

467वीं से 169वीं रैंक तक पहुंचा था रुद्रपुर

पुरस्कार मिलने पर महापौर विकास शर्मा ने कहा कि हिमालयी राज्यों में रुद्रपुर को पहला स्थान मिलना केवल नगर निगम की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे शहर और उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है. यह सम्मान नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई मित्रों, जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है.

उन्होंने बताया कि पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में रुद्रपुर नगर निगम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग में बड़ा सुधार किया था. शहर 467वीं रैंक से आगे बढ़कर 169वीं रैंक पर पहुंचा था. इस बार क्लीन हिमालयन सिटी श्रेणी में पहला स्थान हासिल करना स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार हो रहे सुधार को दर्शाता है.

महापौर ने कहा कि स्वच्छता किसी एक विभाग या व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए पूरे समाज का सहयोग जरूरी है. इसमें सफाई मित्रों की भूमिका सबसे अहम है, उनके परिश्रम और समर्पण के साथ नागरिकों की भागीदारी से ही शहर को साफ और व्यवस्थित बनाया जा सकता है.

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स्वच्छता के मानकों को और बेहतर बनाने का लक्ष्य

महापौर विकास शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में रुद्रपुर के विकास और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. प्रदेश में शहरी विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के प्रयासों से नगर निगम को भी नई दिशा मिली है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने से नगर निगम की जिम्मेदारी और बढ़ गई है. अब लक्ष्य इस उपलब्धि को बनाए रखने के साथ स्वच्छता के मानकों को और बेहतर करना है. इसके लिए शहर के हर वार्ड, मोहल्ले, बाजार और सार्वजनिक स्थल को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया जाएगा.



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