Suresh Raina Bhaidooj Look: बहन संग भाई दूज मनाते दिखे सुरेश रैना, फूलों वाले कुर्ते में लगे हैंडसम, PHOTOS

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और अपनी आक्रामक पारियों के लिए मशहूर सुरेश रैना ने भाई-बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक पर्व भाई दूज को बेहद धूमधाम और प्यार के साथ मनाया. इस खास अवसर पर सुरेश रैना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर परिवार के साथ कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो गहरे नीले रंग के पारंपरिक कुर्ते में काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं.

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बहन संग मनाया भाई दूज

सामने आई तस्वीरों में सुरेश रैना की बहन रेनू रैना उन्हें टीका लगाती दिख रही हैं. इस दौरान उनके बीच का प्यार भरा बॉन्ड साफ दिख रहा है. रेनू पर्पल रंग के खूबसूरत सूट में बेहद प्यारी लग रही हैं. इस फोटो में उनके साथ उनकी मां परवेश रैना भी नजर आ रही हैं. दोनों भाई-बहन का यह पावन और प्यारा अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर जमकर अपना प्यार बरसा रहे हैं.

एथनिक ड्रेस में सुरेश रैना लगे हैंडसम

भाई दूज के पावन मौके पर सुरेश रैना ने गहरे नीले रंग का कुर्ता पहना था. उनके कुर्ते के कॉलर और बॉटम पर खूबसूरत फूलों वाली एम्ब्रायडरी थी. इस कुर्ते के साथ उन्होंने व्हाइट कलर की पैंट्स पहनी थी. एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में उन्होंने ब्रेसलेट पहने थे. इस फोटो में उनका अंदाज काफी जच रहा था. वहीं उनकी बहन पर्पल सूट में बेहद ग्रेसफुल लग रही थीं. तस्वीरों में दोनों के बीच का स्नेह और प्यार साफ झलक रहा है जो भाई-बहन के इस खूबसूरत रिश्ते की खूबसूरती को बयां करता है.

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फैंस ने लुटाया खूब प्यार

सुरेश रैना द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों पर उनके फैंस और तमाम क्रिकेट प्रेमी कमेंट्स के जरिए भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भाई-बहन का प्यार सबसे ऊपर है.'

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