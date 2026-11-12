मुंबई को फिर दहलाने की धमकी! ईमेल में अमिताभ बच्चन के बंगले और मेयर ऑफिस का जिक्र

मुंबई को एक बार फिर बम धमाकों से दहलाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. धमकी भरे ईमेल में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले, मुंबई की मेयर के कार्यालय, शहर के कई बैंकों और अदालतों को निशाना बनाने की बात कही गई है. इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और महालक्ष्मी रेसकोर्स का भी जिक्र किया गया है. धमकी के बाद BMC मुख्यालय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

और पढ़ें

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं. सुरक्षाकर्मियों ने मेयर कार्यालय और बीएमसी मुख्यालय के कोने-कोने की गहन तलाशी ली. इसके साथ ही ईमेल में बताए गए अन्य सभी स्थानों की सुरक्षा भी तत्काल बढ़ा दी गई और वहां सघन चेकिंग अभियान चलाया गया.

घंटों चले इस सघन तलाशी अभियान के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी चिह्नित स्थानों पर जांच पूरी कर ली गई है और कहीं से भी कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई है.

ईमेल में खालिस्तान समर्थक संदर्भ और भड़काऊ मैसेज भी लिखे गए हैं. इसकी गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. ईमेल किस जगह से भेजा गया और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया यह ईमेल किसी शरारती तत्व द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से भेजा गया प्रतीत होता है. फिलहाल, मुंबई पुलिस और साइबर सेल की टीमों ने मामला दर्ज कर लिया है.

Advertisement

पुणे नगर निगम को भी बम से उड़ाने की धमकी

मुंबई के बाद पुणे नगर निगम को भी धमकी भरा ईमेल मिला है. PMC की आधिकारिक ईमेल आईडी पर आए संदेश में दावा किया गया कि नगर निगम की इमारत में बम लगाया गया है और उसे विस्फोट से उड़ाने की धमकी दी गई है.

ईमेल मिलने के बाद पुणे नगर निगम परिसर में हड़कंप मच गया. एहतियात के तौर पर दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते की टीमें मौके पर पहुंचीं. पूरे भवन की तलाशी ली गई. हालांकि, जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. बम स्क्वॉड की जांच में भी कुछ संदिग्ध नहीं पाया गया.

---- समाप्त ----