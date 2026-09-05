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राघोपुर में बाढ़ का कहर, कई गांव डूबे, सैकड़ों लोगों का पलायन... हाजीपुर में भी असर

तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'बिहार में बाढ़ आई नहीं बल्कि लाई गई है, ताकि भ्रष्टाचारी सैलाब में एनडीए नेता गोता लगा सके'.

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राघोपुर का बाढ़ से बुरा हाल (Photo: ITG)
राघोपुर का बाढ़ से बुरा हाल (Photo: ITG)

बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में हालात गंभीर हैं. वैशाली जिले के राघोपुर दियारा के कई गांव पानी में डूब गए हैं. 

मुख्य संपर्क मार्गों के ऊपर से गंगा का पानी बह रहा है. सैकड़ों लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जाने को मजबूर हैं. आजतक ने शुक्रवार को राघोपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जमीनी जायजा लिया. कई गांवों में पानी भर चुका है. लोगों के सामने आने-जाने के साथ-साथ सुरक्षित ठिकाने की तलाश की चुनौती है.

तेजस्वी यादव ने भी शुक्रवार को राघोपुर, दियारा और आसपास के इलाकों का दौरा किया. उन्होंने कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल से बाढ़ की स्थिति देखी और बिहार सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति चिंताजनक है. सरकार ने लोगों की सुरक्षा, राहत और बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए हैं.

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उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लिखा, बिहार में बाढ़ आई नहीं बल्कि लाई गई है, ताकि भ्रष्टाचारी सैलाब में एनडीए नेता गोता लगा सके.

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तेजस्वी ने सवाल उठाया कि हर साल तटबंध निर्माण, कटाव निरोधी काम, आपदा प्रबंधन और बाढ़ राहत के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, फिर हर साल तटबंध टूट क्यों जाते हैं. एनडीए सरकार के पास बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है.

उधर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी.

बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से हाजीपुर, राघोपुर और आसपास के दियारा इलाकों में बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है. जमीनी स्तर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ने के साथ बाढ़ को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है.

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