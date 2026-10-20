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VIDEO: रजनीकांत की दीवानगी में यह क्या कर बैठे संजू सैमसन? 'जेलर 2' के लिए बुक कर डाला पूरा थिएटर!

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की तमिल एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'जेलर-2' फैन्स के बीच धूम मचा रही है. हर कोई इस फिल्म की जबरदस्त तारीफ कर रहा है. अब भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने इस फिल्म को देखने के लिए कुछ ऐसा किया जिसे जान फैन्स भी हैरान रह गए.

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संजू भी हैं रजनी फैन. (PHOTO: India Today/X)
संजू भी हैं रजनी फैन. (PHOTO: India Today/X)

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन की सुपरस्टार रजनीकांत के प्रति दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. लेकिन इस बार उन्होंने अपने इस प्यार को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है. 

संजू सैमसन ने रजनीकांत की नई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर 2' देखने के लिए पूरा का पूरा थिएटर ही बुक कर लिया. वह अपनी पत्नी, दोस्तों और भारतीय टीम के कुछ खास सदस्यों के साथ इस फिल्म का मज़ा लेने पहुंचे हैं.   

संजू हमेशा से रजनीकांत की फिल्मों के सबसे बड़े फैन रहे हैं. उन्होंने खुद खुलासा किया कि दिल्ली में एक इवेंट में बिजी होने के कारण वह फिल्म के रिलीज वाले दिन इसे नहीं देख पाए थे. संजू ने कहा कि मुझे रजनी सर की फिल्में देखना बहुत पसंद है और मैं हमेशा उनकी नई फिल्म का इंतजार करता हूं. 

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इस बार मैं एक दिन लेट हो गया क्योंकि कल दिल्ली में हमारा एक कार्यक्रम था. लेकिन आज खुशकिस्मती से मुझे पूरा थिएटर बुक करने का मौका मिल गया. मेरे दोस्त और पत्नी साथ हैं और मैं रजनी सर को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं.   

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मजेदार बात यह है कि संजू अकेले ही इस फिल्म का आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन्होंने टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में शामिल उन सभी सदस्यों को भी आमंत्रित किया है जो तमिल भाषा समझते हैं. संजू ने बताया कि हमारी टीम और सपोर्ट स्टाफ के जितने भी लोग तमिल जानते हैं, वे सब इस स्क्रीनिंग में मेरे साथ आ रहे हैं.  

NZ दौरे के लिए तैयार हैं संजू

बता दें कि हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ बेंगलुरु में समाप्त हुई टी20 सीरीज के तुरंत बाद टीम इंडिया को न्यूजीलैंड दौरे पर जाना पड़ा. इससे पहले भी जापान में हुए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लौटने के ठीक तीन दिन बाद खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतरना पड़ा था, जहां कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच से पहले जेटलैग और नींद पूरी करने की बात खुलकर कही थी. 

अब न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले भी खिलाड़ियों को बेहद कम समय मिल रहा है.  इस कड़े और व्यस्त शेड्यूल से निपटने के लिए खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस और मानसिक स्थिति के साथ तेजी से तालमेल बिठाना होगा, जिसमें अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन का अनुभव टीम के बहुत काम आएगा. 

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ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए संजू ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि मौजूदा क्रिकेट शेड्यूल में खिलाड़ियों को तैयारी और अभ्यास के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता है. उन्होंने बताया था कि न्यूजीलैंड पहुंचते ही टीम के पास मैच से पहले केवल एक दिन का ही बैटिंग अभ्यास करने का मौका होगा, ऐसे में परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालना ही इस सीरीज में जीत की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगा.   

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