scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन की कुर्बानी! तीसरे नंबर पर उतरते ही क्यों फीके पड़ जाते हैं बल्ले के तेवर?

संजू सैमसन... वेल‍िंगटन में तीसरे नंबर पर खेलने उतरे, पर सफल नहीं रहे. संजू ने वैभव सूर्यवंशी के लिए अपनी बैट‍िंग पोजीशन की कुर्बानी दी, लेकिन खुद वो चल नहीं पाए. लेकिन इन सब के बीच यह बात माननी चाहिए कि संजू कहीं से 'फ्लॉप' साब‍ित नहीं हो जाते और ना ही उनके प्रदर्शन पर सवाल उठने चाहिए.

Advertisement
X
संजू सैमसन फ्लॉप नहीं, बैटिंग ऑर्डर बना परेशानी? नंबर-3 पर आंकड़े देख लीजिए (Photo: ITG)
संजू सैमसन फ्लॉप नहीं, बैटिंग ऑर्डर बना परेशानी? नंबर-3 पर आंकड़े देख लीजिए (Photo: ITG)

वेल‍िंगटन टी20 में 27 अक्टूबर को जो हुआ, वो अव‍िश्वसनीय था. कुछ ऐसा जिसकी कल्पना किसी भी क्रिकेट फैन्स ने नहीं की होगी. रनों का तांडव था, चौकों छक्कों का सैलाब था.

न्यूजीलैंड की टीम ने सोचा तक नहीं की होगी कि अभ‍िषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी बल्ले से बमबारी कर देंगे, ऐसा मारेंगे... इस तरह कीव‍ियों को तोड़ेंगे. ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्ले से रन नहीं म‍िसाइल दाग रहे हों. नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम ने इस तीसरे टी20 को भारतीय टीम ने 198 रनों के टारगेट को 13.2 ओवर्स में कम्प्लीट कर लिया. 

क्राइस्टचर्च में तीसरे नंबर पर उतरे वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में अपनी फेवरेट बैट‍िंग पोजीशन पर आए और महज 19 गेंदों पर 45 रन जड़ द‍िए.

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Sharma Vaibhav
Vaibhav ने मैच से पहले Abhishek से क्या कहा?
Yuvraj Singh
अभिषेक की तूफानी पारी के बाद भी युवराज ने लिए मजे!
IND vs NZ Abhishek Sharma
'वो स्लॉगर नहीं, खूंखार है!', पाकिस्तान में भी बजा अभिषेक का डंका
Abhishek Sharma Vaibhav Sooryavanshi
'पहली गेंद से धोना था!', वैभव ने बोला था 'भाग मिल्खा भाग' वाला डायलॉग
Vaibhav Sooryavanshi
‘गर्म पानी पीना, ठंडा मत पीना’... NZ में वैभव को मिला 'बलिया का प्यार'

अभ‍िषेक ने तो ऐसी बल्लेबाजी की जिससे व‍िपक्षी टीम की मेंटल हेल्थ खराब हो जाए (ये बात खुद ईशान क‍िशन ने अभ‍िषेक की बल्लेबाजी को लेकर तंज भरे अंदाज में कही)...अभ‍िषेक ने 113  रन 38 गेंदों पर बनाए और इसमें 9 चौके और 11 छक्के शाम‍िल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 297.36 का रहा. 

Advertisement

खैर अब वापस आते हैं उस मुद्दे पर, जो 27 अक्टूबर को हुए मैच के बाद एक बार फ‍िर चर्चा के केंद्र में हैं, जिस पर ड‍िबेट भी हो रही है, और सवाल भी उठ रहे हैं. और यह मुद्दा है संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर ख‍िलाने का...

यह बात अब आंकड़ों से समझ लीजिए. 

साल 2015 में टीम इंड‍िया के लिए डेब्यू करने वाले संजू सैमसन ने अब तक 80 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, इसकी  72 पार‍ियों में उन्होंने 1834 रन बनाए हैं. उनका एवरेज 27.37 और स्ट्राइक रेट 159.20 का है. कुल 3 शतक हैं और 11 अर्धशतक हैं. 

क्यों संजू को तीसरे नंबर पर ख‍िलाना सही नहीं?
दरअसल, संजू को टी20 इंटरनेशनल में तीसरे नंबर पर ख‍िलाना इसल‍िए सही नहीं हैं क्योंकि उनके आंकड़े बेहतर नहीं हैं. कैसे तो वो समझ लीजिए. ओपन‍िंग करते हुए नंबर 1 पोजीशन पर यानी पहली गेंद फेस करते हुए उन्होंने 34 गेंदों की 34 पार‍ियों में 1088 रन बनाए हैं. एवरेज 32.96 का है , स्ट्राइक रेट 178.94 का है. इसी पोजीशन पर उनके नाम 3 शतक और 7 अर्धशतक हैं.  

वहीं, उन्होंने नंबर 2 पोजीशन यानी जब पहली  बॉल फेस नहीं की और वो नॉन स्ट्राइकर पोजीशन पर थे तब उन्होंने 9 मैचों की  पार‍ियों में 246 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका एवरेज 30.75 और स्ट्राइक रेट 182.22 का है. यहां उनके नाम 2 अर्धशतक हैं.  

Advertisement

अब देख लेत हैं संजू के नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए आंकड़े. संजू ने 8 मैचों की 8 पर‍ियों में  118 रन इस नंबर पर बनाए हैं. यहां उनका स्ट्राइक रेट 116.83 का और एवरेज 14.75 का है. महज एक अर्धशतक उनके नाम इस पोजीशन पर है. यानी साफ है यहां उनका फॉर्म गड़बड़ा जाता है. 

वहीं संजू ने नंबर 4 पोजीशन पर 11 मैचों की 11 पार‍ियों में 213 रन 21.30 के एवरेज और 164 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. पांचवें नंबर पर उन्होंने 8 मैचों की 8 पार‍ियों में 138 रन 23 के एवरेज से बनाए हैं. वहीं छठे और सातवें नंबर पर भी उन्होंने 1-1 मैच खेला है, जहां उनके नाम क्रमश: 12 और 19 रन हैं. 

अब इन सारे आंकड़ों को समझा जाए तो एक बात क्रिस्टल क्ल‍ियर है कि संजू सैमसन को ओपन‍िंग पोजीशन भाती है, और ऐसे में उनको नीचे ख‍िलाया जाए तो वो गड़बड़ हो जाते हैं, कुछ लोग यह सवाल भी उठाएंगे कि फ्लैक्स‍िब‍िल‍िटी जरूरी है. तो यह सही बात है कि फ्लैक्स‍िब‍िल‍िटी जरूरी है लेकिन, उसके बाद अगर कोई फेल हो जाए तो तो एकदम सवाल नहीं उठने चाहिए. संजू ने इससे पूर्व क्राइस्टचर्च में हुए टी20 में 67 रन बनाए, फ‍िर क्राइस्टचर्च में हुए दूसरे टी20 में 14 रन बनाए थे. 

Advertisement

संजू उससे पूर्व वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ भारत में हुई टी20 सीरीज में खेले थे, जहां उन्होंने 5 मैचों की 5 पार‍ियों में 168 रन बनाए थे. इस दौरान उनका एवरेज 33.60और स्टाइक रेट 195.34 का था. वो तब उस सीरीज में रन बनाने के मामले में चौथे नंबर पर थे, शाई होप ( 5 मैच 261), शेरफेन रदरफोर्ड (5 मैच 221 रन ) और श्रेयस अय्यर (5 मैच 181 रन थे) उस सीरीज के टॉप 3 बैटर थे. यानी साफ है कि संजू को ओपन‍िंग पोजीशन पसंद है, लेकिन नीचे आते ही उनका फॉर्म गड़बड़ा जाता है. 

वैभव और अभ‍िषेक क्यों ओपनर बेहतर? 
सबसे बड़ी बात यह रही कि संजू सैमसन ने वेल‍िंगटन टी20 जोकि सीरीज का तीसरा मुकाबला था, उसमें 13 गेंदों पर 18 रन बनाए और वो काइल जेमीसन की गेंद पर बोल्ड हो गए. उनकी इस पारी को द‍िग्गज आंकड़ों के ल‍िहाज से कहेंगे कि यह कमजोर है, लेकिन यह भी मानना चाहिए कि अगर आप किसी के बैट‍िंग ऑर्डर में बदलाव करेंगे तो उससे फर्क पड़ेगा ही. कुल म‍िलाकर संजू ने मंगलवार को हुए मुकाबले में वैभव के लिए कुर्बानी दी (टीम मैनेजमेंट की भाषा में फ्लैक्स‍िब‍िल‍िटी), पर इससे संजू का प्रदर्शन पर सवाल नहीं उठने चाहिए. 

Advertisement

दूसरी ओर वैभव और अभ‍िषेक की लाइन संजू से आगे इसल‍िए हो जाती है, क्योंकि दोनों ही बतौर ओपनर्स धाकड़ हैं. 

अभ‍िषेक ने अब तक भारत के लिए टी20 में 2024 में डेब्यू किया, तब से वो 70 टी20 मुकाबलों की 69 पार‍ियों में 2240 रन बना चुके हैं. 135 उनका हाइएस्ट स्कोर है, वहीं उनका एवरेज इस दौरान  33.43 का है और स्ट्राइक रेट 196.83 है. वहीं अभ‍िषेक 4 शतक और 14 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं. अभ‍िषेक ने अब तक अपने कर‍ियर में केवल तीन ही पोजीशन पर बल्लेबाजी की है. नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर 

नंबर 1 यानी मैच की पहली बॉल फेस करते हुए उन्होंने 24 मैचों की 24 पार‍ियों में 641 रन बनाए हैं, इस पोजीशन पर उनका एवरेज 27.86 है और स्ट्राइक रेट175.61 का है. इस पोजीशन पर उनके नाम 3 अर्धशतक भी हैं. 

वहीं उन्होंने जब ओपन‍िंग की और पहली बॉल फेस नहीं की, नॉन स्ट्राइकर पर थे, यानी नंबर 2 पोजीशन पर. तब अभ‍िषे ने 43 मैचों की 43 पार‍ियों में 1575 रन बनाए हैं. इस पोजीशन पर उनका तांडव अलग तरह का है, यहां उनका एवरेज  37.5  का है, स्ट्राइक रेट 209.16 का है. 

Advertisement

वहीं वो दो मैच नंबर 3 पर भी खेले हैं, यहां उन्होंने 2 मैचों की 2 पार‍ियों में 24 रन बनाए हैं, एवरेज 12 का है. 

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक 10 टी20 मैच खेले हैं, जहां उनके नाम 295 रन हैं. उनका एवरेज 29.5 है, स्ट्राइक रेट 185.53 का है, वहीं उनके नाम अर्धशतक 2 हैं. 

वैभव ने ओपन‍िंग में नंबर 1 पोजीशन पर खेलते हुए 6 मैचों की 6 पारियों में 214 रन बनाए हैं, यहां उनका 35.66 का  एवरेज और स्ट्राइक रेट 182.9 का है. वहीं नंबर 2 पर 3 मैचों 3 की पार‍ियों में 77 रन बनाए हैं, यहां उनका एवरेज 25.66 है, और स्ट्राइक रेट 226.47 का है . वहीं वो नंबर 3 पोजीशन पर 1 मैच की 1 पारी में वो 4 रन बना चुके हैं. वैभव ने नंबर 3 पर बैट‍िंग  क्राइस्टचर्च टी20 में की थी. 

यानी इन आंकड़ों से साफ है कि टीम इंड‍िया में इस समय हर जगह कंपटीशन है, खासकर ओपन‍िंग में, क्योंकि यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर अगर दुन‍िया में कहीं होता तो वो प्लेइंग 11 होता, लेकिन केवल और केवल यह टीम इंड‍िया का  'कंपटीशन इकोस‍िस्टम' है, जिसकी वजह से यशस्वी टीम से बाहर हैं, वहीं संजू को  अपनी बैट‍िंग पोजीशन गंवानी पड़ जाती है. भले ही संजू ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 5    मैचों की 5 पार‍ियों में 321 रन 80.25 के एवरेज से 199.37 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे.     

Advertisement

कुल मिलाकर, वैभव और अभिषेक की आक्रामक ओपनिंग टीम इंडिया के लिए बड़ी ताकत है. लेकिन संजू के आंकड़े भी बताते हैं कि वह ओपनिंग में ज्यादा सहज और प्रभावी हैं. टीम मैनेजमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी अपनी जगह जरूरी है, मगर संजू की तीसरे नंबर की एक पारी को उनके पूरे करियर का फैसला नहीं बनने देना चाहिए.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन की कुर्बानी! तीसरे नंबर पर उतरते ही क्यों फीके पड़ जाते हैं बल्ले के तेवर? |
    जेडी वेंस ने भेजी वार्ता की चिट्ठी, ट्रंप ने किया इनकार, क्या ईरान पर फिर हमले की प्लानिंग कर रहा अमेरिका? |
    'कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है...', हरदीप पुरी की राज्यसभा उम्मीदवारी पर पवन खेड़ा ने उठाए सवाल |
    पहले खुद को राष्ट्रपति बताया, फिर डिलीट की पोस्ट! चुनाव हारकर अमेरिका पहुंचे बोल्सोनारो का नया दावा |
    गोवा के वास्को में भीषण आग, कार एक्सेसरीज की दुकान जलकर खाक |
    नागपुर MLC चुनाव में कांग्रेस के अभिजीत वंजारी की जीत, लगातार दूसरी बार मारी बाजी |
    Aaj Ka Panchang, 29 October 2026: 29 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 29 October 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 29 October 2026: मीन राशिवालों का धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ा दें, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 29 October 2026: कुंभ राशिवाले वाणी का प्रयोग सावधानी से करें, रुके हुए काम पूरे होंगे, जानें दैनिक राशिफल
    Advertisement