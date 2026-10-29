'कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है...', हरदीप पुरी की राज्यसभा उम्मीदवारी पर पवन खेड़ा ने उठाए सवाल

मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने पुरी को दोबारा उम्मीदवार बनाने में हुई देरी और अचानक लिए गए फैसले को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

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पवन खेड़ा ने कहा, 'जब हरदीप सिंह पुरी का कार्यकाल समाप्त हुआ था, तब उन्हें दोबारा नामित क्यों नहीं किया गया? इतना लंबा अंतराल क्यों रखा गया? आखिर कौन किसे ब्लैकमेल कर रहा है कि अचानक हरदीप पुरी को जल्दबाजी में वहां भेजने का फैसला कर लिया गया?'

Delhi: On the BJP's Central Election Committee approving Hardeep Singh Puri as its candidate for the 2026 Madhya Pradesh Rajya Sabha by-election, Congress MP Pawan Khera says, "When his term ended, he was not renominated at that time. So, what happened between then and now? Who exerted pressure? Who issued threats?" — IANS (@ians_india) October 28, 2026

कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि पूरी सरकार अमेरिका और इजरायल की कठपुतली की तरह काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विदेशी एजेंटों के हाथों में खेल रही है, जो तस्वीरों के जरिए उन्हें डराते-धमकाते हैं. पवन खेड़ा ने आगे कहा, 'कांग्रेस आरोप लगा रही है और वे इसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर इससे भी बड़ा खुलासा सामने आया और उसमें बड़े नाम शामिल हुए, तो वे उसे कैसे बर्दाश्त करेंगे?'



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