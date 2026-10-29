गोवा के वास्को में भीषण आग, कार एक्सेसरीज की दुकान जलकर खाक

गोवा के वास्को में तिलक मैदान के पास भीषण आग लगने की घटना सामने आई है. यहां ऑटोपोलिस कार एक्सेसरीज की दुकान में आग लग गई, जिससे पूरी दुकान जलकर खाक हो गई. आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. घटना की जानकारी मिलने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से आग की स्थिति और इससे हुए नुकसान की जानकारी ली.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, 'मुझे रात 11 बजे इस घटना की जानकारी मिली और मैं खुद यहां पहुंचा. पूरा प्रशासनिक अमला आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहा है. इस घटना में काफी नुकसान हुआ है.'
प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा