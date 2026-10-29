गोवा के वास्को में भीषण आग, कार एक्सेसरीज की दुकान जलकर खाक

#WATCH | Vasco, Goa: Chief Minister Pramod Sawant said, "I learned about it at 11 o'clock and came here myself...the entire administrative staff is working to bring the fire under control. It has caused significant damage. More than 150 vendors used to set up their stalls in this Sunday market, and there are shops here as well. We will ensure that the government provides them with as much support as possible." (28.10)

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस इलाके में लगने वाले संडे मार्केट में 150 से अधिक विक्रेता अपनी दुकानें लगाते थे. इसके अलावा यहां स्थायी दुकानें भी मौजूद हैं. प्रमोद सावंत ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि नुकसान उठाने वाले दुकानदारों और विक्रेताओं को सरकार की ओर से अधिकतम संभव सहयोग दिया जाएगा.