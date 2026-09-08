घर-घर में हैं इस कंपनी के कूलर... अब AC और पंखा भी बनाएगी, खबर आते ही रॉकेट बने शेयर

एयर कूलर के लिए जाना-पहचाना ब्रांड सिम्फनी (Symphony) अब घरों के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाने की तैयारी में है. कंपनी अब सिर्फ एयर कूलर तक सीमित नहीं रहना चाहती. सिम्फनी ने भारत में तीन नई कैटेगरी में एंट्री का ऐलान किया है. इनमें रूम एयर कंडीशनर (RAC), ब्रशलेस डायरेक्ट करंट (BLDC) सीलिंग फैन और एयर प्यूरीफायर (Air Purifier) शामिल हैं. इस खबर के बाद 8 सितंबर को कंपनी के शेयर में जोरदार तेजी आई और यह इंट्राडे में 13.9% उछलकर ₹653 तक पहुंच गया.

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सिम्फनी लंबे समय से एयर कूलर सेगमेंट का जाना-पहचाना नाम है. अब कंपनी की नजर आसपास की उन कंज्यूमर ड्यूरेबल कैटेगरी पर है, जिनमें लंबे समय में ग्रोथ की क्षमता है. कंपनी का कहना है कि नए सेगमेंट में एंट्री का मकसद उसके मार्केट और बिजनेस के दायरे को बढ़ाना है.

कंपनी की नई एंट्री रूम एयर कंडीशनर, BLDC सीलिंग फैन और एयर प्यूरीफायर में होगी. इन प्रोडक्ट्स का रोलआउट एक साथ पूरे देश में नहीं किया जाएगा. कंपनी मार्केट, रेंज और चैनल के हिसाब से चुनिंदा तरीके से इनकी लॉन्चिंग करेगी. यह रोलआउट वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है.

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एसेट-लाइट मॉडल पर रहेगा फोकस

सिम्फनी ने साफ किया है कि नए सेगमेंट में भी उसका बिजनेस मॉडल एसेट-लाइट रहेगा. कंपनी फिलहाल इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी खड़ी करने में इंवेस्ट करने की योजना नहीं बना रही है. नए कारोबार का विस्तार इंटरनल एक्रुअल्स यानी कंपनी के अपने फंड से किया जाएगा. कंपनी के मुताबिक नए प्रोडक्ट्स का विस्तार और स्केल कंज्यूमर रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगा. इसके साथ ही कंपनी की एग्जीक्यूशन रेडीनेस भी अहम होगी. यानी सिम्फनी नए सेगमेंट में जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ाएगी.

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BLDC फैन में एंट्री नैचुरल एक्सटेंशन

ब्रोकरेज फर्म Equirus का मानना है कि BLDC फैन कैटेगरी में सिम्फनी की एंट्री एक नैचुरल एक्सटेंशन है. कंपनी पहले ही टावर और किचन फैन जैसी कैटेगरी में कदम रख चुकी है. हालांकि, एयर प्यूरीफायर को लेकर ब्रोकरेज का नजरिया थोड़ा सतर्क है. Equirus के मुताबिक एयर प्यूरीफायर फिलहाल छोटी कैटेगरी है और आने वाले कई सालों तक इसका सिम्फनी के कुल कारोबार पर बड़ा असर पड़ने की संभावना कम है.

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ब्रोकरेज ने RAC यानी रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट पर भी नजर बनाए रखने की बात कही है. उसका कहना है कि यह बाजार पहले ही काफी विकसित हो चुका है और बड़े प्लेयर्स के बीच केंद्रित है. ऐसे में सिम्फनी के लिए इस सेगमेंट में बड़ा स्केल बनाना आसान नहीं होगा. Equirus के मुताबिक एसेट-लाइट मॉडल में मार्जिन और प्राइसिंग पावर हासिल करना भी आसान नहीं होता. इसलिए रूम एयर कंडीशनर सेगमेंट में कंपनी का एग्जीक्यूशन प्लान देखने वाला होगा.

सिम्फनी के शेयर में आई जोरदार तेजी

नई कैटेगरी में एंट्री की खबर से मंगलवार को सिम्फनी के शेयर में जोरदार खरीदारी देखने को मिली. शेयर 13.9% तक चढ़कर ₹653 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया. यह 6 अगस्त 2024 के बाद कंपनी के शेयर में सबसे बड़ा एक दिन का उछाल है. तब कंपनी का शेयर करीब 18.9% चढ़ा था. हालांकि, हाल की तेजी के बावजूद कंपनी के शेयर का ओवरऑल परफॉर्मेंस कमजोर रहा है. पिछले एक महीने में सिम्फनी का शेयर करीब 3.5% लुढ़का है, जबकि 2026 में अब तक इसमें 30% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है.

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