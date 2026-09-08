प्रेग्नेंसी में शुरू किया बिजनेस, पहले ही साल में कर लिया 3 करोड़ का कारोबार

क्या आप भी लंबे समय से अपना कुछ काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो बता दें कि व्यवसाय शुरू करने के लिए हमेशा सही समय का इंतजार करना जरूरी नहीं होता है. इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं शिवांगी शर्मा. उन्होंने अपना ये बिजनेस ऐसे समय पर शुरू किया जब वह तीन महीने की गर्भवती थी. इसके दो साल बाद, 28 साल की शिवंगी शर्मा विनक्यू कॉस्मेटिक्स की संस्थापक हैं. यह एक भारतीय ब्यूटी ब्रांड है, जिसने अपने पहले ही साल में 3 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट सेल्स की है.

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लेकिन क्या कोई भी बिजनेस करना सही है? शिवांगी ने ऐसे बिजनेस की शुरुआत की जिसे वह पहले से समझती थी और उसका यूज भी करती थी, वह था मेकअप और ब्यूटी. लेकिन अपनी इस पसंद को केवल जुनून से बिजनेस में बदलना संभव नहीं था. इसको शुरू करने से पहले उन्होंने भारतीय ब्यूटी मार्केट को अच्छी तरह समझने की कोशिश की. उन्होंने देखा कि लोगों को किस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट पसंद हैं और उनकी क्या जरूरतें हैं. इतना ही नहीं शिवांगी यह भी पता लगाने की कोशिश की कि अच्छी क्वालिटी के ब्यूटी प्रोडक्ट किन जगहों पर लोगों को आसानी से नहीं मिलते हैं.

कैसे हुई बिजनेस की शुरुआत?

शिवांगी के बिजनेस की शुरुआत उनकी खुद की पसंद से ही हुआ. उन्हें मेकअप बहुत पसंद था. इसी समय उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया. बिजनेस शुरू करने से पहले शिवांगी ने जल्दबाजी नहीं की बल्कि पहले इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की. अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी ब्रांड्स के साथ उनके अनुभव ने भी उनकी सोच को और समझने में मदद की. इससे उन्हें प्रोडक्ट की फॉर्मूलेशन, टेक्सचर और ग्राहक को मिलने वाले पूरे प्रोडक्ट अनुभव को समझने में मदद मिली.

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वह इस कमी को दूर करना चाहती थीं

शिवांगी ने देखा कि कई भारतीय ग्राहक अंतरराष्ट्रीय ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं और हर जगह आसानी से उपलब्ध भी नहीं होते. इसे परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने विनक्यू कॉस्मेटिक्स शुरू किया. ब्रांड का मुख्य उद्देश्य ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराना है, जो अच्छी क्वालिटी के हों, लोगों की ब्यूटी जरूरतों को पूरा करें और उनकी कीमत भी किफायती हो.

छोटे शहरों में भी बड़ा मौका

शिवांगी की रिसर्च केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने टियर-2 और टियर-3 शहरों के ग्राहकों को भी समझने की कोशिश की. उन्होंने पाया कि इन शहरों के लोग भी ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की चाहते हैं, जो आधुनिक के साथ-साथ आकर्षक भी हो. साथ ही वे अच्छी क्वालिटी, बेहतर फॉर्मूलेशन और किफायती कीमत पर मिले. शिवांगी के लिए यह सिर्फ एक और ब्यूटी ब्रांड बनाने की बात नहीं थी. वह ऐसा काम करना चाहती थी कि ग्राहकों को अच्छे विकल्प मिले जो, इंटरनेशनल लेवल का ब्यूटी अनुभव चाहते हैं.

पहले भी था बिजनेस का अनुभव

शिवांगी की उद्यमी यात्रा ब्यूटी इंडस्ट्री में आने से पहले ही शुरू हो गई थी. विनक्यू कॉस्मेटिक्स शुरू करने से पहले, वह ‘टी विद शी’ नाम के पॉडकास्ट की होस्ट थीं. साथ ही अपनी मां के क्लोथिंग ब्रांड रामाजिक में भी उनकी मदद करती थीं. इन दोनों अनुभवों से शिवांगी को लोगों को समझने और उनसे जुड़ने का मौका मिला. उन्हें श्रोताओं और ग्राहकों की पसंद समझने के साथ-साथ यह भी सीखने को मिला कि लोगों के साथ अच्छा संबंध कैसे बनाया जाता है. लेकिन जब उन्होंने ब्यूटी इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनके पास केवल मेकअप का शौक नहीं था बल्कि ग्राहकों को समझने का एक्सपीरियंस भी था. इससे उन्हें बिजनेस के उस हिस्से को समझने में मदद मिली, जिसमें ग्राहकों से जुड़ना और उनकी जरूरतों को समझना शामिल है.

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सबसे खास पल में शुरू किया बिजनेस

उम्र कुछ भी हो लेकिन बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता है लेकिन शिवांगी ने ये फैसला बेहद खास समय पर लिया है. जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया तो, तब वह गर्भवती थीं. ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति बिजनेस शुरू करने का फैसला कुछ समय के लिए टाल सकता है लेकिन शिवांगी ने ऐसा नहीं किया. इसके बजाय उन्होंने इसी समय बिजनेस शुरू के बारे में गंभीरता से सोचा. उन्होंने रिसर्च की, सवाल किए और इस बात पर जोर दिया कि वह किस तरह अपने आइडियो को बिजनेस में बदल सकती हैं.

पहले साल में 3 करोड़ की बिक्री

विनक्यू कॉस्मेटिक्स ने अपने पहले ही साल में करीब 3 करोड़ रुपये की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया. इस नए ब्यूटी ब्रांड के लिए यह एक बड़ी शुरुआती सफलता थी. शिवांगी के लिए यह सफलता उस रिसर्च से जुड़ी हुई थी, जिसे उन्होंने बिजनेस शुरू करने के पहले किया था. इतना ही नहीं उन्होंने मार्केट के मूड को अच्छी तरह समझा और ग्राहकों के बीच ऐसा ही प्रोडक्ट पेश किया.

बड़े शहरों से आगे बढ़ने की सोच

विनक्यू कॉस्मेटिक्स के लिए शिवांगी का गोल केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है. वह ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहती हैं जो अच्छी क्वालिटी के हों और लोगों को किफायती कीमत पर मिल सकें. उनका मुख्य उद्देश्य भारतीय ग्राहकों और उनकी अलग-अलग स्किन टोन को ध्यान में रखते हुए अच्छे और किफायती ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना है.

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