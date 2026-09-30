IND vs WI: सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड धराशायी, रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, 12 हजार ODI रन के क्लब में ऐसे मारी एंट्री

गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित शर्मा ने एक साथ कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. 405 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित ने पहले 12 हजार वनडे रन पूरे किए और इस मामले में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

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रोहित ने यह मुकाम 282वीं पारी में हासिल किया. इसके साथ ही वह वनडे में 12 हजार रन तक पहुंचने वाले दुनिया के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बन गए. विराट कोहली ने 242 पारियों में यह कारनामा किया था. इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 300 पारियों में 12 हजार रन पूरे किए थे. रोहित के अब 290 मैचों की 282 पार‍ियों में 12,028 रन हो चुके हैं.

सचिन के बाद अब रोहित भी खास क्लब में

रोहित अब 12 हजार वनडे रन बनाने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

सबसे कम पारियों में 12 हजार ODI रन

बल्लेबाज पारियां विराट कोहली 242 रोहित शर्मा 282 सचिन तेंदुलकर 300 रिकी पोंटिंग 314 कुमार संगकारा 336



72 गेंद में शतक, फिर 101 पर आउट

12 हजार रन पूरे करने के बाद रोहित यहीं नहीं रुके. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखी और 72 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. यह उनके वनडे करियर का 35वां शतक था. हालांकि शतक पूरा करने के तुरंत बाद ही उनकी पारी खत्म हो गई. रोहित को जेडेन सील्स ने एलबीडब्ल्यू आउट किया. उन्होंने 75 गेंदों पर 101 रन बनाए.

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रोहित ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर भारत को शानदार शुरुआत दी. उन्होंने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और वेस्टइंडीज के 405/7 के जवाब में भारत की रनचेज को रफ्तार दी.

पहले वनडे में 32, गुवाहाटी में जवाब

रोहित तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में सिर्फ 32 रन बनाकर आउट हुए थे. उस मैच के बाद गुवाहाटी में उनके बल्ले से एकदम अलग अंदाज देखने को मिला. 2026 में भी रोहित का वनडे प्रदर्शन लगातार चर्चा में रहा है. इस मुकाबले से पहले उन्होंने 10 वनडे में 411 रन, 41.10 की औसत से बनाए थे. इसमें लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 138 रन की पारी भी शामिल है. टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास के बाद रोहित अब वनडे क्रिकेट में ही सक्रिय हैं. ऐसे में 2027 वनडे वर्ल्ड कप के पहले उनका यह फॉर्म भारतीय टीम के लिए अहम है.



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