शौच के लिए निकला था युवक, घर नहीं लौटा तो तलाश में निकला पिता... झाड़ियों में मिली बेटे की लाश

दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र के लवानी गांव में गुरुवार सुबह एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान करीब 30 वर्षीय मंगनू यादव के रूप में हुई है. वह गांव में ही एक डॉक्टर के यहां कंपाउंडर का काम करता था. मंगनू का शव उसके घर से महज करीब 200 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे झाड़ियों में मिला.

और पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, मंगनू सुबह शौच के लिए घर से बाहर निकला था. इसके बाद काफी समय बीत जाने के बावजूद वह वापस नहीं लौटा. इसी बीच उसके बेटे के स्कूल जाने का समय भी हो गया. मंगनू के पिता शत्रुधन यादव को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने बेटे की तलाश शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें: 14 लाख का माल, 5 ड्रम और 1,368 लीटर स्पिरिट! दरभंगा के जाले में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़

शत्रुधन यादव आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए स्थानीय अस्पताल तक पहुंचे, लेकिन बेटे का कोई पता नहीं चला. तलाश के दौरान सड़क किनारे झाड़ियों के पास मंगनू की चप्पल दिखाई दी. इसके बाद पिता ने वहां खोजबीन की तो पास में उसका मोबाइल फोन पड़ा मिला. झाड़ियों के अंदर देखने पर मंगनू का खून से सना शव मिला.

Advertisement

चेहरे पर धारदार हथियार के कई निशान

शव की हालत देखकर परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई. मंगनू के चेहरे पर धारदार हथियार से किए गए कई वार के निशान मिले हैं. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. युवक की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे.

सड़क जाम की सूचना मिलने के बाद बहेड़ा थाना पुलिस के साथ वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने लोगों को समझाया-बुझाया और मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया. काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने सड़क से जाम हटा लिया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH अस्पताल भेज दिया.

घटनास्थल की जांच के लिए FSL की टीम को बुलाया गया है. पुलिस जांच में खोजी कुत्ते की भी मदद ले रही है, ताकि वारदात से जुड़े सुराग जुटाए जा सकें. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह और चोटों की प्रकृति के बारे में ज्यादा स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.

पिता का दावा- कुछ दिन पहले मोबाइल चोर ने दी थी धमकी

मृतक के पिता शत्रुधन यादव ने बताया कि उनके बेटे का किसी से कोई झगड़ा या विवाद नहीं था. हालांकि, उन्होंने पुलिस को एक अहम बात बताई है. उनके मुताबिक, दो-चार दिन पहले मंगनू ने एक मोबाइल चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था. पिता का दावा है कि उस व्यक्ति ने उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी.

Advertisement

शत्रुधन यादव ने कहा कि उन्हें उस मोबाइल चोर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है. वह व्यक्ति कौन था और पुलिस ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी पुलिस ही दे सकती है. ऐसे में परिवार को आशंका है कि कहीं उसी धमकी का इस वारदात से कोई संबंध तो नहीं है. हालांकि, पुलिस ने अभी इस आशंका की पुष्टि नहीं की है.

FSL और डॉग स्क्वायड से सुराग जुटा रही पुलिस

SDPO बासुकीनाथ झा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में परिजनों के आवेदन के आधार पर पुलिस आगे कानूनी कार्रवाई करेगी. घटनास्थल पर FSL की टीम के अलावा खोजी कुत्ते की मदद से भी जांच कराई जा रही है. पुलिस फिलहाल वारदात के पीछे की वजह और इसमें शामिल लोगों का पता लगाने में जुटी है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH अस्पताल भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण और शरीर पर मिले जख्मों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की उम्मीद है. फिलहाल सड़क जाम समाप्त हो चुका है और इलाके में पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----