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सुल्तानपुर में डबल मर्डर, शिक्षक पति-पत्नी की धारदार हथियार से हत्या

सुलतानपुर के कादीपुर क्षेत्र में मंगलवार सुबह शिक्षक दंपत्ति की हत्या से सनसनी फैल गई. सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता सिंह के शव उनके निजी स्कूल परिसर में खून से लथपथ मिले. पुलिस को मौके से कुल्हाड़ी, फावड़ा और चाकू बरामद हुआ है. शुरुआती जांच में धारदार हथियार से हमला किए जाने की आशंका है.

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टीचर पति-पत्नी, जिनकी कर दी गई हत्या. (Photo: Screengrabs)
टीचर पति-पत्नी, जिनकी कर दी गई हत्या. (Photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक शिक्षक दंपत्ति के शव उनके ही निजी स्कूल परिसर में खून से लथपथ हालत में मिले. दोनों की धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका है. घटनास्थल से पुलिस ने कुल्हाड़ी, फावड़ा और चाकू बरामद किया है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी.

यह पूरा मामला कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुंभी डड़िया गांव का है. मृतकों की पहचान 45 वर्षीय मुकेश सिंह और उनकी पत्नी विनीता सिंह के रूप में हुई है. मुकेश सिंह सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे, जबकि उनकी पत्नी विनीता सिंह निजी विद्यालय चलाती थीं. इसी विद्यालय परिसर में दोनों का आवास भी था.

स्कूल परिसर में मिले दोनों के शव
पुलिस के मुताबिक मुकेश सिंह का शव स्कूल परिसर में करीब 150 मीटर की दूरी पर मिला. वहीं उनकी पत्नी का शव भी परिसर में ही पाया गया. दोनों शवों पर चोट के निशान मिले हैं. मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस धारदार हथियार से हमला किए जाने की आशंका जता रही है.

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सुबह स्कूल के ड्राइवर को सबसे पहले घटना की जानकारी हुई. इसके बाद उसने परिजनों को सूचना दी. मृतक के चाचा राम जनम सिंह के मुताबिक, सुबह स्कूल से खून निकलने की जानकारी मिली थी. जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो मुकेश और विनीता के शव पड़े मिले.

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2002 में शुरू किया था निजी स्कूल
मुकेश और विनीता ने वर्ष 2002 में गांव में ही मनराजी शिक्षण संस्थान की शुरुआत की थी. दोनों लंबे समय से इसी स्कूल परिसर में रहते थे. मुकेश पहले शिक्षा मित्र के तौर पर काम करते थे और वर्ष 2009 में सहायक अध्यापक बने. वर्तमान में वह कंपोजिट विद्यालय खनुहट में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे.

मुकेश शिक्षक संगठन में भी सक्रिय थे. वह वर्ष 2013 से लगातार मोतिगरपुर शिक्षक संघ के अध्यक्ष बताए जा रहे हैं. उनके परिवार में 20 वर्षीय बेटा अभ्युदय है, जो दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है.

पुलिस की कई टीमें जांच में जुटीं
घटना की सूचना मिलते ही एसपी विनीत जायसवाल, कादीपुर क्षेत्राधिकारी विनय गौतम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. इसके अलावा SOG और सर्विलांस टीम को भी जांच में लगाया गया है.

एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि पुलिस को सुबह एक गांव में पति-पत्नी के शव मिलने की सूचना मिली थी. तत्काल पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. प्रथम दृष्टया धारदार हथियार से हमला किए जाने की आशंका है और मौके से कुल्हाड़ी भी मिली है. उन्होंने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और कई पुलिस टीमें मामले के खुलासे में जुटी हैं.

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फिलहाल हत्या की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस परिजनों से पूछताछ के साथ घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही वारदात की वजह और आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

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