DRS को लेकर कप्तान बावुमा से भिड़ गए क्विंटन डिकॉक, याद आया पुराना विवाद, VIDEO

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे में एक ऐसा पल देखने को मिला, जिसने मैदान पर सिर्फ DRS ही नहीं बल्कि पुरानी कहानी भी याद दिला दी. मुकाबले के दौरान क्विंटन डिकॉक और कप्तान टेम्बा बावुमा के बीच DRS लेने को लेकर तीखी बातचीत कैमरे में कैद हो गई.

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मामला ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जेवियर बार्टलेट के खिलाफ 47.4 ओवर का था. लिजाड विलियम्स की गेंद मिडिल और लेग स्टम्प की लाइन पर एक शानदार यॉर्कर थी. बार्टलेट गेंद को खेलने से चूक गए और गेंद उनके पैड पर लगी. साउथ अफ्रीका ने LBW की अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दे दिया.

इसके बाद रिव्यू को लेकर मैदान पर हलचल बढ़ गई. डिकॉक चाहते थे कि बावुमा तुरंत उनकी बात सुनें, क्योंकि DRS का टाइमर तेजी से खत्म हो रहा था. माना जा रहा था कि डिकॉक को पिछली एक स्थिति भी याद थी, जब उनकी सलाह नहीं मानी गई थी और साउथ अफ्रीका ने रिव्यू गंवा दिया था. इस बार वह कप्तान से जल्दी फैसला लेने के लिए कह रहे थे.

बावुमा ने भी डिकॉक को अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि गेंदबाज लिजाड विलियम्स रिव्यू के लिए काफी आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि गेंद स्टंप्स पर लग रही है. आखिरकार बावुमा ने रिव्यू ले लिया.

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अल्ट्राएज में बल्ले से गेंद के संपर्क का कोई संकेत नहीं मिला. इसके बाद बॉल ट्रैकिंग ने दिखाया कि गेंद लेग स्टम्प से टकरा रही थी. मैदानी अंपायर का नॉट आउट फैसला पलट दिया गया और बार्टलेट को LBW आउट दिया गया.

बार्टलेट ने सिर्फ 28 गेंदों पर 50 रन बनाए थे, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे. इस मैच को अंत में साउथ अफ्रीका ने 32 रनों से जीत लिया और 2-0 से सीरीज में भी बढ़त बना ली.

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इस DRS ने क्यों याद दिलाई 2021 की कहानी?

डिकॉक और बावुमा की यह बातचीत इसलिए भी लोगों का ध्यान खींच रही है क्योंकि दोनों के बीच 2021 में एक बेहद चर्चित मामला सामने आया था.2021 टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले से पहले क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने खिलाड़ियों को नस्लवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए घुटने पर बैठने यानी 'टेकिंग द नी' का निर्देश दिया था.

डिकॉक ने ऐसा करने से इनकार किया और मैच से खुद को अलग कर लिया. उस समय बावुमा टीम के कप्तान थे और उन्होंने कहा था कि टीम इस फैसले से हैरान थी, हालांकि उन्होंने डिकॉक के फैसले और उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं का सम्मान करने की बात भी कही थी.

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बाद में डिकॉक ने माफी मांगी और टीम के साथ घुटने पर बैठने पर सहमति जताई. उन्होंने नस्लवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता भी स्पष्ट की. इसी पुराने घटनाक्रम की वजह से बावुमा और डी कॉक की मैदान पर हुई किसी भी तीखी बातचीत को सोशल मीडिया पर लोग तुरंत पुराने विवाद से जोड़ने लगते हैं.

फिलहाल इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प बात यही रही कि इस बार डिकॉक की जल्दबाजी वाली सलाह पर बावुमा ने रिव्यू लिया और बार्टलेट के खिलाफ फैसला साउथ अफ्रीका के पक्ष में गया.

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