Pachmel Dal Chilla Recipe: बेसन का चीला खाकर हो गए हैं बोर? 5 दालों से झटपट बनाएं क्रिस्पी चीला, नोट करें आसान रेसिपी

Pachmel Dal Chilla Recipe: सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी हो. लेकिन रोज-रोज वही पोहा, उपमा, पराठा या सैंडविच खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो इस बार कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं. पंचमेल दाल चीला नाश्ते के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए एक नहीं बल्कि 5 तरह की दालों का इस्तेमाल किया जाता है. दालों से बना यह चीला बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है. इसे आप हरी चटनी, दही या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

(2 लोगों के लिए)

2 बड़े चम्मच पीली मूंग दाल

2 बड़े चम्मच चना दाल

2 बड़े चम्मच छिलके वाली मसूर दाल

2 बड़े चम्मच लाल मसूर दाल

1 बड़ा चम्मच सफेद उड़द दाल

1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार

1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च

2 हरी मिर्च, बारीक कटी

जरूरत के अनुसार घी

सबसे पहले सभी दालों को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह धो लें. इसके बाद इन्हें पर्याप्त पानी में रातभर के लिए भिगोकर रख दें. सुबह दालों का पानी निकाल दें. अब भीगी हुई दालों को मिक्सर जार में डालें और जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत ज्यादा पतला न हो. तैयार दाल के पेस्ट को एक गहरे बर्तन में निकाल लें. इसमें नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर ऐसा घोल तैयार करें, जिसे तवे पर आसानी से फैलाया जा सके. अब नॉन-स्टिक तवा मीडियम आंच पर गर्म करें. तवे पर थोड़ा पानी छिड़ककर उसे साफ कर लें. इसके बाद आंच धीमी करें और तवे के बीच में एक कलछी दाल का घोल डालें. घोल को कलछी की मदद से गोल आकार में चारों तरफ पतला और एक जैसा फैला दें. अब आंच तेज कर दें और चीले के किनारों पर थोड़ा घी डालें. ऊपर से भी कुछ बूंदें घी की डाल सकते हैं. जब चीला नीचे से अच्छी तरह सिककर हल्का सुनहरा हो जाए तो इसे पलट दें. दूसरी तरफ भी मीडियम आंच पर अच्छी तरह सेंक लें. इसी तरह बाकी घोल से भी सारे चीले तैयार कर लें. तैयार पंचमेल दाल चीले को प्लेट में निकालें और हरी चटनी, दही या अपनी पसंद की चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व करें. यह नाश्ते के साथ-साथ हल्के लंच या शाम के स्नैक के तौर पर भी खाया जा सकता है.

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