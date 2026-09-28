scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Pachmel Dal Chilla Recipe: बेसन का चीला खाकर हो गए हैं बोर? 5 दालों से झटपट बनाएं क्रिस्पी चीला, नोट करें आसान रेसिपी

Pachmel Dal Chilla Recipe: अगर आप नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो पंचमेल दाल चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसकी मदद से आप घर पर इसे आसानी से नाश्ते में तैयार कर सकते हैं.

Advertisement
X
पंचमेल दाल चीला रेसिपी (Photo- ITG)
पंचमेल दाल चीला रेसिपी (Photo- ITG)

Pachmel Dal Chilla Recipe: सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए जो टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी हो. लेकिन रोज-रोज वही पोहा, उपमा, पराठा या सैंडविच खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो इस बार कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं. पंचमेल दाल चीला नाश्ते के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है, जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए एक नहीं बल्कि 5 तरह की दालों का इस्तेमाल किया जाता है. दालों से बना यह चीला बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है. इसे आप हरी चटनी, दही या अपनी पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

(2 लोगों के लिए)
2 बड़े चम्मच पीली मूंग दाल
2 बड़े चम्मच चना दाल
2 बड़े चम्मच छिलके वाली मसूर दाल
2 बड़े चम्मच लाल मसूर दाल
1 बड़ा चम्मच सफेद उड़द दाल
1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार
1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च
2 हरी मिर्च, बारीक कटी
जरूरत के अनुसार घी

सम्बंधित ख़बरें

Pitra Paksha 2026 Special Recipe (Photo: ITG)
श्राद्ध में बिना प्याज-लहसुन बनाएं आलू-मटर सब्जी, झटपट होगी तैयार
How to Get Glowing skin
घर पर 3 चीजों से बनाएं नेचुरल शिया बटर क्रीम, स्किन हो जाएगी सॉफ्ट
Hair Care Tips
नहीं टूटेंगे बाल, जावेद हबीब ने हेयरफॉल के लिए बताए 4 मैजिकल तरीके
how to use leftover chai Patti
चाय छानने के बाद फेंके नहीं बची हुई पत्ती, इन कामों में करें यूज
Amla Murabba
बाजार का मुरब्बा छोड़ें! घर पर गुड़ डालकर बनाएं आंवले का मुरब्बा

पंचमेल दाल चीला बनाएंगे कैसे?

  1. सबसे पहले सभी दालों को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह धो लें. इसके बाद इन्हें पर्याप्त पानी में रातभर के लिए भिगोकर रख दें. सुबह दालों का पानी निकाल दें.
  2. अब भीगी हुई दालों को मिक्सर जार में डालें और जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत ज्यादा पतला न हो.
  3. तैयार दाल के पेस्ट को एक गहरे बर्तन में निकाल लें. इसमें नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी डालकर ऐसा घोल तैयार करें, जिसे तवे पर आसानी से फैलाया जा सके.
  4. अब नॉन-स्टिक तवा मीडियम आंच पर गर्म करें. तवे पर थोड़ा पानी छिड़ककर उसे साफ कर लें. इसके बाद आंच धीमी करें और तवे के बीच में एक कलछी दाल का घोल डालें.
  5. घोल को कलछी की मदद से गोल आकार में चारों तरफ पतला और एक जैसा फैला दें. अब आंच तेज कर दें और चीले के किनारों पर थोड़ा घी डालें. ऊपर से भी कुछ बूंदें घी की डाल सकते हैं.
  6. जब चीला नीचे से अच्छी तरह सिककर हल्का सुनहरा हो जाए तो इसे पलट दें. दूसरी तरफ भी मीडियम आंच पर अच्छी तरह सेंक लें. इसी तरह बाकी घोल से भी सारे चीले तैयार कर लें.
  7. तैयार पंचमेल दाल चीले को प्लेट में निकालें और हरी चटनी, दही या अपनी पसंद की चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व करें. यह नाश्ते के साथ-साथ हल्के लंच या शाम के स्नैक के तौर पर भी खाया जा सकता है.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'कॉकरोच अभी शुरू...', हिमंता बिस्वा सरमा को CJP का चैलेंज |
    LPU में रेप की अफवाह पर हुआ भारी बवाल, हॉस्टल खाली कर घर लौट रहे छात्र! |
    बिहार में मानवता शर्मसार! ट्रैक्टर के पीछे 'हल' पर बांधा, फिर अस्पताल ले गए लड़की का शव |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    बिहार जाने वाली 35 ट्रेनें रद्द, 33 डायवर्ट... पटना-मोकामा-बरौनी रूट प्रभावित, देखें पूरी लिस्ट |
    'LoC हटाओ, पुंछ-मेंढर के रास्ते खोलो...', PoK में फिर संग्राम, सड़क पर उतरे 25000 लोग |
    दिल्ली में 1 अक्टूबर से बड़ा एक्शन! PUC नहीं तो कटेगा ₹10,000 का चालान, सरकार का ऐलान |
    'रात में वो लोग जगते हैं जिनका बॉयफ्रेंड होता है' निधि तिवारी की मौत के बाद कई फोटो और VIDEO वायरल  |
    सिर्फ एक ऑटो राइड... 1 साल बाद भी ऑटो ड्राइवर को नहीं भूली विदेशी महिला, अब कर रही तलाश |
    कॉर्निस डिजाइन क्या है? इसे लगाने से बढ़ जाती है घर की खूबसूरती
    Advertisement