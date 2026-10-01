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Navratri Vrat 2026: आ रही है शारदीय नवरात्रि! बाजार की नमकीन छोड़ें, कच्चे केले से फटाफट तैयार कर लें कुरकुरे चिप्स

Navratri Vrat 2026: अगर आप भी शारदीय नवरात्रि पर 9 दिन व्रत रखने की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार बाजार की फलाहारी नमकीन की जगह घर पर कच्चे केले के कुरकुरे चिप्स बनाकर खाएं. ये न केवल व्रत के लिहाज से शुद्ध होंगे बल्कि इसमें मिलावट का भी डर नहीं रहेगा.

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कच्चे केले से बनाएं कुरकुरे चिप्स (Photo: ITG)
कच्चे केले से बनाएं कुरकुरे चिप्स (Photo: ITG)

शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व बेहद करीब है और ऐसे में 9 दिनों के व्रत के दौरान शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन हर किसी का करता है. लेकिन बाजार में मिलने वाले चिप्स और नमकीन में अक्सर रिफाइंड तेल, साधारण नमक और अनहेल्दी मसाले मिले होते हैं जिन्हें उपवास में खाना सही नहीं माना जाता.

इस नवरात्रि बाजार के अनहेल्दी स्नैक्स को अलविदा कहें और ताजे कच्चे केलों से घर पर ही 10 मिनट में 100% शुद्ध, फलाहारी और सुपर क्रिस्पी कच्चे केले के चिप्स तैयार करें. बिना सुखाने और बिना किसी तामझाम के बनने वाले ये चिप्स इतने करारे और स्वादिष्‍ट होते हैं कि बच्चे हो या बड़े, सभी इन्हें मजे से खाएंगे. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान और झटपट विधि!

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4 कच्चे केले

1 छोटा चम्मच सेंधा नमक (व्रत वाला नमक)

1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1/4 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर (ऑप्शनल)

3-4 चम्मच पानी

तलने के लिए मूंगफली का तेल, सनफ्लावर ऑयल या देसी घी (व्रत के अनुसार)

बनाने की विधि:

नमक का घोल तैयार करें (सीक्रेट ट्रिक): एक छोटी कटोरी में 3-4 चम्मच पानी लें. इसमें 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक डालकर घोल लें. यह नमक का पानी चिप्स को अंदर तक नमकीन और क्रिस्पी बनाता है.

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केले छीलें: कच्चे केलों को पानी से धोकर पोंछ लें. अब चाकू की मदद से केलों का हरा छिलका उतार लें. (ध्यान रखें, केलों को छीलकर पानी में न डालें, केवल छीलकर तुरंत चिप्स बनाएं ताकि वे काले न पड़ें).

चिप्स स्लाइस करें: कड़ाही में तेल या देसी घी डालकर तेज आंच पर गर्म करें. जब तेल अच्छा गर्म हो जाए, तो गैस की आंच मध्यम-तेज रखें. अब स्लाइसर की मदद से सीधे कड़ाही के ऊपर ही केले को पतला-पतला स्लाइस करते हुए डालते जाएं.

नमक का पानी छिड़कें: जब चिप्स कड़ाही में चले जाएं तो तैयार किए गए सेंधा नमक वाले पानी का 1 छोटा चम्मच सावधानी से कड़ाही में डालें. पानी डालते ही तेल में छन-छन की आवाज आएगी और भाप बनेगी. यह पानी चिप्स के ऊपर नमक की बराबर परत चढ़ा देगा और उन्हें बनाएगा.

क्रंची होने तक तलें: कलछी से चलाते हुए चिप्स को 3-4 मिनट तक हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. जब तेल में उठने वाले बुलबुले कम हो जाएं और चिप्स आपस में टकराने पर कड़क आवाज करने लगें, तो समझें चिप्स तैयार हैं.

मसाले मिलाएं: चिप्स को टिशू पेपर या छलनी में निकाल लें. ऊपर से फ्रेश पिसी हुई काली मिर्च और भुना जीरा पाउडर छिड़ककर हल्के हाथों से टॉस करें.

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स्टोर करें: पूरी तरह ठंडा होने के बाद इन्हें किसी एयरटाइट डिब्बे में भर लें. ये चिप्स 15-20 दिनों तक एकदम कुरकुरे बने रहते हैं.

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