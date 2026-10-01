दवा खाते समय पानी कितना पीते हैं? इन छोटी गलतियों से कम हो सकता है असर, एक्सपर्ट ने बताया क्या न करें

दवा डॉक्टर ने लिख दी, फार्मेसी से खरीद भी ली और समय पर खा भी ली, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दवा खाने के दौरान सही मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी है. इसके अलावा भी कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है. दवा लेते समय कुछ गलतियों से हमेशा बचना चाहिए. दवा खाते समय कितना पानी पीएं और क्या न करें इस बारे में जानते हैं.

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गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में फार्मेसिस्ट नरेंद्र शर्मा ने इस बारे में Aajtak.in को बताया है. वह कहते हैं कि कुछ लोग सुबह की दवा चाय या दूध के साथ ही ले लेते हैं, लेकिन हर दवा के लिए ऐसा करना सही नहीं होता, इसलिए जबतक डॉक्टर या दवा के लेबल पर न लिखा हो कि इसको दूध या चाय से लेना है तो, दवा लेने के लिए आमतौर पर सादा पानी इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है.

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दवा खाते समय कितना पानी पीना है जरूरी

नरेंद्र शर्मा बताते हैं कि दवा खाते समय सही मात्रा में पानी पीना जरूरी है. इससे गोली पेट तक आसानी से पहुंचती है, जल्दी घुलती है और शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब हो जाती है. अगर आप बहुत कम पानी (60 मिलीलीटर से कम) पीते हैं, तो गोली गले या एसोफैगस में चिपक सकती है, इससे वहां जलन, हो सकती है. कुछ दवाइयां तेज होती हैं. पर्याप्त पानी पीने से वे पेट की परत पर सीधा बुरा असर नहीं डालतीं और पेट की जलन कम होती है. अगर आप रोज ही कुछ दवाएं खाते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि दवा लेते समय कम पानी न पीएं. ऐसा भी न करें कि पानी की जगह जूस या किसी दूसरे चीज के साथ दवा खा लें. ये नुकसान कर सकता है.

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दवा खाते ही लेट जाना भी हो सकता है गलत

कुछ दवाओं को लेने के बाद तुरंत लेटने से परेशानी हो सकती है. खासकर ऐसी दवाओं में जिन्हें भोजन नली में रुकने से जलन या नुकसान का खतरा हो सकता है. इसलिए दवा के साथ दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. दवा खरीदते समय हमेशा उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें और अच्छी फार्मेसी से ही उसको खरीदें.



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