scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टीम इंडिया के लिए खेले सिर्फ 2 T20I, अब BCCI ने सौंपी जूनियर सेलेक्शन कमेटी की कमान, वर्ल्ड कप विजेता को भी जगह

भारत के लिए दो T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके पूर्व तेज गेंदबाज परविंदर अवाना को BCCI की जूनियर क्रिकेट सेलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है. क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने चयन प्रक्रिया और इंटरव्यू के बाद उनके नाम की सिफारिश की. कमेटी में कृष्णा दास, राकेश पटेल और एन. अर्जुन यादव भी शामिल हैं. पांचवें सदस्य की नियुक्ति जल्द होगी.

Advertisement
X
IPL में पंजाब किंग्स के लिए खेल चुका ये तेज गेंदबाज बना BCCI का जूनियर चीफ सेलेक्टर (Photo: Instagram/@parvinderawana)
IPL में पंजाब किंग्स के लिए खेल चुका ये तेज गेंदबाज बना BCCI का जूनियर चीफ सेलेक्टर (Photo: Instagram/@parvinderawana)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने जूनियर क्रिकेट सेलेक्शन कमेटी (Junior Cricket Committee) के नए चेयरमैन के नाम का ऐलान कर दिया है. भारत के लिए दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके पूर्व तेज गेंदबाज परविंदर अवाना को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनके साथ कृष्णा दास, राकेश पटेल और एन अर्जुन यादव को भी कमेटी में जगह मिली है. पांचवें सदस्य की नियुक्ति जल्द की जाएगी.

क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने जूनियर क्रिकेट कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की. समिति ने आवेदकों की स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के बाद परविंदर अवाना को चेयरमैन बनाने की सिफारिश की.

IPL में पंजाब के लिए खेले अवाना
40 साल के परविंदर अवाना ने भारत के लिए दो T20 इंटरनेशनल मैच खेले. उन्होंने 62 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 191 विकेट हासिल किए. वह दिल्ली, इंडिया A और रेस्ट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. IPL में वह किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) की ओर से भी खेले.

संन्यास के बाद अवाना ने कोचिंग में कदम रखा. उन्होंने दिल्ली की अंडर-16, अंडर-19 और अंडर-23 टीमों के साथ काम किया. इसके अलावा वह भारत की अंडर-19 टीम और BCCI/COE के अलग-अलग हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम से भी जुड़े रहे.

सम्बंधित ख़बरें

India vs New Zealand series
भारत-न्यूजीलैंड सीरीज में 'Sonic' टेक्नोलॉजी, पकड़ेगी बल्ले का किनारा
Varanasi Cricket Stadium
वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम में जल्द होंगे मैच? BCCI करेगा जांच
Rohit sharma and Virat Kohli
उम्र भूल जाओ... रोहित-कोहली को लेकर BCCI अध्यक्ष का बड़ा बयान
Pragyan Ojha appointed as new chairman of BCCI selection committee.
प्रज्ञान ओझा बने BCCI चयन समिति के नए चेयरमैन, रमेश पवार की भी हुई एंट्री
Pragyan Ojha
अगरकर के बाद ओझा बने नए चीफ सेलेक्टर, पोवार को मिली बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement

कृष्णा दास, राकेश पटेल और अर्जुन यादव को भी जिम्मेदारी
असम और गोवा के पूर्व तेज गेंदबाज कृष्णा दास ने 49 फर्स्ट क्लास मैचों में 166 विकेट लिए. वह भारत की अंडर-19 और इंडिया A टीम का हिस्सा रहे. बाद में उन्होंने भारत की अंडर-19 टीम के बॉलिंग कोच और उत्तराखंड की रणजी ट्रॉफी टीम के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाई.

राकेश पटेल गुजरात और बड़ौदा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वह इंडिया A के अलावा दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी में भी खेले. कोचिंग के दौरान उन्होंने गुजरात और बड़ौदा की अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर टीमों के साथ काम किया. वह 2025-26 सीजन में बड़ौदा की अंडर-23 टीम के हेड कोच भी रहे.

एन अर्जुन यादव भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा थे, जिसने साल 2000 में खिताब जीता था. वह इंडिया A के लिए भी खेले और अपने करियर में 83 फर्स्ट क्लास मैच खेले. हैदराबाद की ओर से खेलने के बाद उन्होंने कोचिंग में कदम रखा. वह हैदराबाद की सीनियर और अंडर-23 टीमों के हेड कोच रहे हैं. साल 2022 से वह BCCI मैच रेफरी के तौर पर भी काम कर रहे हैं.

जूनियर क्रिकेट कमेटी में फिलहाल चार सदस्य
BCCI की ओर से घोषित जूनियर क्रिकेट कमेटी में परविंदर अवाना चेयरमैन होंगे, जबकि कृष्णा दास, राकेश पटेल और एन. अर्जुन यादव सदस्य के तौर पर काम करेंगे. कमेटी के पांचवें सदस्य के नाम का ऐलान बाद में किया जाएगा.

Advertisement

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर भद्रा का साया! जानें तारीख और चांद निकलने का समय |
    आजम खान ने अखिलेश को दी उम्मीदवारों की सूची, जानें दोनों में क्या बात हुई |
    सुभाष घई के प्यार में 'बर्बाद' हुईं महिमा चौधरी, खो बैठी थीं सुध-बुध? सालों बाद 'परदेस' एक्ट्रेस का दावा |
    19 लाख का लोन, दो कत्ल और CCTV से खुलासा... सूरजपुर में मां-बेटे की हत्या का आरोपी गिरफ्तार |
    दिवाली से पहले मिलावटखोरी पर रेखा सरकार सख्त, 322 KG नकली घी जब्त |
    सौरव दास और आशुतोष रांका क्या कानूनी दांवपेच में फंसते आ रहे नजर? |
    पंजाब विधानसभा चुनाव: क्या है धुरी की जनता का मूड? देखें ग्राउंड रिपोर्ट |
    'राजनीति में आओगे तो जेल जाने को तैयार रहो...', पूर्व श्रीलंकाई राष्ट्रपति की बेटे को चिट्ठी |
    अमिताभ बच्चन-दिलजीत दोसांझ के नाम का धमकी भरे मेल में ज़िक्र, जांच में जुटी पुलिस |
    4 राज्यों की 28 MLC सीटों पर मतदान, हरियाणा के कई शहरों में ब्लैकआउट, देखें बड़ी खबरें
    Advertisement