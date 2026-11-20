अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के बाद यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा के लिए यूरोपीय सहयोगियों की एक मीटिंग में फोन किया.

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एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर ने बताया कि ट्रंप ने गुरुवार को उन सहयोगियों से बातचीत की, जो बर्लिन में तथाकथित 'कोलिशन ऑफ द विलिंग' के हिस्से के रूप में मीटिंग कर रहे थे.

हालांकि, जेरेड कुशनर ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि यूरोपीय नेताओं और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत में किन मुद्दों पर चर्चा हुई.

बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादीमिर पुतिन ने चीन का दौरा किया है. चीन के शेनझेन में APEC शिखर सम्मेलन में उनकी मुलाकात हुई. इनकी मुलाकात चीन के शेनझेन शहर की एक सुनसान सरकारी झील के किनारे बने एक रिसोर्ट में हुई.

इस बीच, यूक्रेन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले क्रीमिया ब्रिज को निशाना बनाया है. यूक्रेन ने यह हमला उस समय किया, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे.

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यह हमला बर्लिन में अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू होने से कुछ घंटे पहले किया गया था.

यूक्रेन के इन हमलों को रूस पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है. यूक्रेन यह दिखाना चाहता है कि युद्ध में उसके पास अब भी ऐसे सैन्य विकल्प मौजूद हैं, जिनसे रूस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है. माना जा रहा है कि बातचीत से पहले यूक्रेन अपनी स्थिति मजबूत दिखाना चाहता है.

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