क्रिकेट के मैदान पर आपने एक से बढ़कर एक शानदार कैच देखे होंगे, लेकिन पाकिस्तान की स्वात प्रीमियर लीग में जो हुआ, वह किसी को भी हैरान कर सकता है. यहां एक शख्स ने चलती बाइक पर बैठे-बैठे ऐसा कैच पकड़ा कि सोशल मीडिया पर उसकी तुलना इंटरनेशनल क्रिकेट के बेहतरीन फील्डर्स से होने लगी. खास बात यह रही कि यह कैच स्टेडियम के अंदर नहीं, बल्कि मैदान के बाहर पकड़ा गया.

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यह घटना स्वात प्रीमियर लीग के आठवें सीजन में स्वात स्ट्राइकर्स और GKR दिर के बीच मुकाबले के दौरान हुई. GKR दिर की पारी के छठे ओवर में बल्लेबाज ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार शॉट खेला. गेंद छक्के के लिए स्टेडियम के बाहर चली गई. इसी दौरान वहां से गुजर रही एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स ने चलती बाइक पर ही एक हाथ से गेंद लपक ली. इस अनोखे कैच का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ग्लेन फिलिप्स से होने लगी तुलना

इस कैच को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं. एक यूजर ने इसे 'कैच ऑफ द सेंचुरी' तक बता दिया. वहीं न्यूजीलैंड के स्टार फील्डर ग्लेन फिलिप्स का जिक्र करते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, 'फिलिप्स कौन?' ग्लेन फिलिप्स मैदान पर अपने शानदार और मुश्किल कैच पकड़ने के लिए जाने जाते हैं.

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10 ओवर का होता है यह टूर्नामेंट

स्वात प्रीमियर लीग पाकिस्तान का स्थानीय टेप-बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है. इसमें प्रत्येक टीम को एक पारी में बल्लेबाजी के लिए 10 ओवर मिलते हैं. यह मुकाबला प्रतियोगिता का चौथा मैच था. हालांकि, मैदान के बाहर पकड़े गए कैच ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, लेकिन मैच में स्वात स्ट्राइकर्स का भी दबदबा रहा.

A spectacular catch from an unexpected spectator has gone viral in Pakistan after a passenger on a moving motorbike took a one-handed catch of a six during a Swat Premier League match between Swat Strikers and GKR Dir. https://t.co/l4NWuFODmv — Newswire Plus (@newswireplus) November 25, 2026

स्वात स्ट्राइकर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 6 विकेट पर 148 रन बनाए. जवाब में GKR दिर की टीम 9 विकेट पर 114 रन ही बना सकी. इस तरह स्वात स्ट्राइकर्स ने 34 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया. मैच का नतीजा भले ही स्वात स्ट्राइकर्स के पक्ष में रहा, लेकिन चर्चा उस बाइक सवार के कैच की ही हो रही है.

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