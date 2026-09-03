शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान एक स्‍टॉक ने निवेशकों को मालामाल किया है. इसने कम समय में निवेशकों के पैसों को डबल-ट्रिपल से भी ज्‍यादा कर दिया है. यह शेयर वेलस्पन कॉर्प है, 3 सितंबर को बाजार खुलते ही इस शेयर में उछाल देखने को मिला. अब यह स्‍टॉक ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया है.

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इस बीच, जेफरीज ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है. विदेशी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने इस शेयर पर 'बाय' रेटिंग दी है और इसके लिए उसने 3,250 रुपये का प्राइस टारगेट रखा है. इसका मतलब है कि 2 सितंबर के 2524 रुपये के क्‍लोजिंग प्राइस इस यह शेयर करीब 29 फीसदी चढ़ सकता है.

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अमेरिका और मिडिल ईस्‍ट में ऑयल एंड गैस इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर में स्‍पेंडिंग कई साल के अपसाइकिल में है और वेलस्‍पन इसका फायदा उठा सकता है, क्‍योंकि दोनों ही सेक्‍टर में कंपनी मैन्‍युफैक्‍चरिंग में मौजूद है. ब्रोकरेज को उम्‍मीद है कि FY26-FY29 के बीच कंपनी का वॉल्यूम सीएजीआर 17 फीसदी, EBITDA और EPS 32 से 33 फीसदी रहेगा.

अमेरिका और सऊदी अरब में बढ़ रही क्षमता

वेलस्‍पन कॉर्प अमेरिका और सऊदी अरब में अपनी कपैसिटी 50 फीसदी बढ़ा रही है. इससे कंपनी की अर्निंग्‍स ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा. इसके अलावा कंपनी के कुल रेवेन्‍यू में ज्‍यादा मार्जिन वाले विदेशी बिजनेस की हिस्‍सेदारी भी बढ़ रही है. कंपनी का ऑर्डरबुक 42,100 करोड़ रुपये हो गया है, जो इसके FY26 के रेवेन्यू का करीब 2.5 गुना है.

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ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का नेट कैश पोजशन वित्त वर्ष 2026 के आखिरी में 1400 करोड़ रुपये था, जिसके बढ़कर वित्त वर्ष 2029 तक 3900 करोड़ रुपये पहुंचने की उम्‍मीद है. जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि FY24-26 के दौरान कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 21 फीसदी रहा और आगे यह 22 से 23 फीसदी तक पहुंच सकता है.

शेयरों का प्रदर्शन

वेलस्‍पन कॉर्प पिछले एक महीने के दौरान 54 फीसदी चढ़ चुका है और छह महीने के दौरान इसने निवेशकों के पैसे को ट्रिपल कर दिया है. जो 233 फीसदी का रिटर्न दिया है. एक साल के दौरान इस शेयर में 210 फीसदी की तेजी आई है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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