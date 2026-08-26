भारत को U-19 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाला खिलाड़ी कहां हो गया गायब, जानिए पूरी कहानी

26 अगस्त 2012 का दिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए हमेशा खास रहेगा. इसी दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के टाउनस्विले में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. टीम इंडिया की कप्तानी उस समय युवा बल्लेबाज उन्मुक्त चंद के हाथों में थी.
फाइनल में भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की हालत एक समय बेहद खराब थी. महज 38 रन पर उनके 4 विकेट गिर चुके थे. इसके बाद कप्तान विलियम बोसिस्टो ने पारी संभाली और शानदार अर्धशतक (87 रन) लगाकर टीम को संभाला. ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 225/8 रन का स्कोर खड़ा किया.
यह भी पढ़ें: 'मैं यहां टाइम पास करने नहीं आया हूं', सरफराज खान ने बीच मैदान लिया श्रीलंकाई कप्तान से पंगा? VIDEO आया सामने
भारत को तीसरी बार U-19 वर्ल्ड कप जीतने के लिए 226 रन बनाने थे. 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के 25 ओवरों के अंदर 97 रन पर 4 विकेट गिर गए थे.
Terrific in Townsville! ☀️— ICC (@ICC) August 26, 2021
Skipper Unmukt Chand struck an unbeaten 111 as India claimed their third Under-19 Cricket World Cup on this day in 2012 🇮🇳 pic.twitter.com/oExG0YU3MK
इसके बाद कप्तान उन्मुक्त चंद ने स्मित पटेल के साथ मिलकर पारी को संभाला और टीम इंडिया को तीसरी बार अंडर-19 वर्ल्ड कप चैम्पियन बनाया. भारत ने यह मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया. चंद ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुलाई की और नाबाद 111* रन बनाए. अपनी इस पारी में उन्मुक्त चंद ने 7 चौके और 6 छक्के जड़े.
यह भी पढ़ें: कभी विराट कोहली से होती थी उन्मुक्त चंद की तुलना, अब अमेरिका से भी खेलने का सपना चकनाचूर
उस वक्त उन्मुक्त चंद को भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा माना जा रहा था. उनकी तुलना भविष्य के बड़े खिलाड़ियों से होने लगी थी. ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में यही खिलाड़ी टीम इंडिया की जर्सी में नजर आएगा. लेकिन क्रिकेट की कहानी हमेशा उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती.
Champions 2026 🏆— Unmukt Chand (@UnmuktChand9) July 19, 2026
Three difficult seasons of falling short. Three years of learning, growing, and believing.
This year, we got it done.
This one is special. ❤️@LA_KnightRiders @MLCricket pic.twitter.com/nhxL2SlqaZ
जिस उन्मुक्त चंद के नाम की चर्चा कभी हर क्रिकेट फैन की जुबान पर थी, आज उनका नाम गुमनाम हो चुका है. अंडर-19 वर्ल्ड कप के उस यादगार फाइनल के बाद उनका करियर उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी उम्मीद की गई थी.
आईपीएल में भी उन्मुक्त चंद अपनी छाप नहीं छोड़ पाए. IPL में उनकी सबसे यादगार तस्वीरों में से एक वह भी है, जब 2013 में टूर्नामेंट की पहली ही गेंद पर ब्रेट ली ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था. ली की शानदार आउटस्विंग ने अनमुक्त चंद का ऑफ स्टंप उड़ा दिया था.
यह भी पढ़ें: कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका का ये खिलाड़ी बोलने लगा हिंदी, इंटरव्यू हुआ VIRAL
जिस खिलाड़ी की तुलना कभी विराट कोहली से की जा रही थी, वह कभी भारतीय सीनियर टीम के लिए इंटरनेशनल मैच ही नहीं खेल सका. साल 2021 में महज 28 साल की उम्र में उन्मुक्त चंद ने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया और अमेरिका चले गए.
इसके बाद उन्होंने अमेरिका में माइनर लीग क्रिकेट खेली और सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स के साथ डील साइन की. सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स को उन्होंने चैम्पियन बनाया. मौजूदा वक्त में उन्मुक्त चंद मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं.
पिछले साल 12 सितंबर 2025 को उन्मुक्त चंद पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'अनब्रोकन: द उन्मुक्त चंद स्टोरी' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई, और बाद में 27 मई, 2026 को ZEE5 पर स्ट्रीमिंग के लिए प्रीमियर भी हुई.
यह भी पढ़ें: 'कोई हद पार करेगा तो...', श्रीलंकाई गेंदबाज से झगड़े पर यशस्वी ने तोड़ी चुप्पी
कैसे हैं उन्मुक्त चंद के आंकड़ें ?
फर्स्ट-क्लास मैच: 67
रन: 3,379
औसत: 31.57
शतक: 8
अर्धशतक: 16
उच्चतम स्कोर: 151 रन
लिस्ट-ए मैच: 120
रन: 4,505
औसत: 41.33
शतक: 7
अर्धशतक: 32
उच्चतम स्कोर: 127 रन
आईपीएल मैच: 21
रन: 300
औसत: 15.00
स्ट्राइक रेट: 100.00
अर्धशतक: 1
उच्चतम स्कोर: 58 रन