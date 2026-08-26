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सिंगर डॉली पार्टन के निधन पर ट्रंप ने जताया दुख, पूरे अमेरिका में एक हफ्ते आधा झुका रहेगा झंडा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्री म्यूजिक की दिग्गज गायिका डॉली पार्टन के 80 साल की उम्र में निधन पर शोक जताया है. ट्रंप ने उनके सम्मान में पूरे अमेरिका में एक सप्ताह तक अमेरिकी झंडे को आधा झुकाने का ऐलान किया है.

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ट्रंप ने पूरे अमेरिका में एक हफ्ते तक झंडे को आधा झुकाने का आदेश दिया है. (Photo- ITG)
ट्रंप ने पूरे अमेरिका में एक हफ्ते तक झंडे को आधा झुकाने का आदेश दिया है. (Photo- ITG)

कंट्री म्यूजिक की महान गायिका डॉली पार्टन के निधन से अमेरिका में शोक का माहौल है. 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली डॉली पार्टन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी श्रद्धांजलि दी. ट्रंप ने कहा कि डॉली जैसी कलाकार न कभी हुई हैं और न कभी होंगी.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि डॉली पार्टन का निधन लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. उनके सम्मान में उन्होंने पूरे अमेरिका में एक सप्ताह तक अमेरिकी झंडे को आधा झुकाने का ऐलान किया. यह आदेश मंगलवार शाम 6 बजे से लागू करने की बात कही गई.

डॉली पार्टन के निधन के सम्मान में वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के आसपास अमेरिकी झंडे आधे झुके हुए हैं. (Photo- AFP)

 

डॉली पार्टन के निधन की जानकारी उनके भतीजे ब्रायन सीवर ने एक वीडियो में दी. उन्होंने कहा कि यह ऐलान करना उनके लिए गर्व और गहरे दुख से भरा पल है. सीवर ने बताया कि डॉली ने कई साल पहले ही उनसे कहा था कि भविष्य में जब भी ऐसा वक्त आए, तो परिवार की तरफ से वह यह ऐलान करें.

डॉली पार्टन का करियर कई दशकों तक चला. वह अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बेचने वाली महिला कंट्री कलाकारों में शामिल थीं. उन्होंने दुनियाभर में 160 मिलियन से ज्यादा एल्बम बेचे. उनका पहला एल्बम 'हैलो, आई एम डॉली' 1967 में रिलीज हुआ था.

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टेनेसी में कंट्री सिंगर डॉली पार्टन के म्यूरल के पास फूल रखे गए. (Photo- AFP)

 

इसके बाद उन्होंने 'आई विल ऑलवेज लव यू', '9 टू 5' और 'जोलिन' जैसे कई सुपरहिट गाने दिए. उनकी लोकप्रियता सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रही, बल्कि फिल्मों और टीवी में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉली पार्टन की तबीयत से जुड़ी खबरें 2025 में सामने आई थीं. इसी दौरान उन्होंने लास वेगास के कैसर पैलेस में होने वाले छह शो का कार्यक्रम भी रद्द किया था.

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