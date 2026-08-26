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Suji Paratha Recipe: रोज-रोज के बोरिंग नाश्ते से चाहिए छुट्टी? 10 मिनट में बनाएं क्रिस्पी और सॉफ्ट 'सूजी पराठा', नोट करें आसान रेसिपी

Suji Paratha Recipe: रोज-रोज एक जैसा नाश्ता खाकर हो गए हैं बोर तो इस बार ट्राई करें झटपट बनने वाला स्वादिष्ट सूजी पराठा. सूजी, गेहूं के आटे और मसालों से तैयार ये पराठा बनाने में आसान और स्वाद में बेहद लाजवाब है. जानें घर पर सॉफ्ट और मसालेदार सूजी पराठा बनाने की आसान रेसिपी.

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सूजी का पराठा बेलने से ज्यादा हाथ से थपथपाकर बेलना ज्यादा अच्छा रहता है. (Photo: ITG)
सूजी का पराठा बेलने से ज्यादा हाथ से थपथपाकर बेलना ज्यादा अच्छा रहता है. (Photo: ITG)

Suji Paratha Recipe: सुबह के नाश्ते में लोगों को कुछ ऐसा चाहिए होता है, जो ना केवल स्वादिष्ट और पेट भरने वाला हो, बल्कि जल्दी भी बन जाए. ऐसे में ज्यादातर भारतीय पराठे खाना पसंद करते हैं. हालांकि, आलू से लेकर प्याज तक के पराठे बनाने में बहुत समय लग जाता है. कई बार लोग रोज के एक जैसे खाने बोर भी हो जाते हैं. अगर आप भी एक जैसे पराठे खाकर बोर हो चुके हैं, तो इस बार नाश्ते में सूजी का पराठा ट्राई किया जा सकता है. चौंकिए नहीं, ये वही सूजी है जिसे अक्सर लोग उपमा, हलवा या चीला बनाने में किया जाता है, लेकिन इससे बने नरम और मसालेदार पराठे भी काफी स्वादिष्ट लगते हैं.

खास बात ये है कि सूजी का पराठा बनाने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती और घर में मौजूद मसालों से ही इसका स्वाद बढ़ाया जा सकता है. अगर सुबह ऑफिस या स्कूल के लिए जल्दी निकलना हो और नाश्ते में कुछ नया बनाने का मन कर रहा हो, तो यह रेसिपी आपके काम आ सकती है. इसे दही, अचार या हरी चटनी के साथ सर्व करें और गरमा-गरम सूजी पराठे का मजा लें.

सूजी पराठा क्यों है नाश्ते के लिए बढ़िया ऑप्शन?
रोज-रोज पोहा, ब्रेड, पराठा या सैंडविच देखकर अगर घरवालों का मन भी ऊबने लगा है, तो नाश्ते में थोड़ा ट्विस्ट देने के लिए सूजी पराठा बनाया जा सकता है. सूजी से बने ये पराठे स्वाद में हल्के मसालेदार और खाने में सॉफ्ट रखे जा सकते हैं. इसकी एक खासियत ये भी है कि इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया और अजवाइन जैसे मसाले डालकर स्वाद को अपने हिसाब से बदला जा सकता है. बच्चों के लिए तीखापन कम रखें, जबकि बड़ों के लिए इसमें थोड़ी हरी मिर्च और मसाले बढ़ाए जा सकते हैं.

सूजी पराठा बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

  • 2 कप सूजी
  • आधा कप गेहूं का आटा
  • आधा प्याज बारीक कटा हुआ
  • आधा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
  • 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई
  • थोड़ा सा हरा धनिया
  • आधा चम्मच जीरा
  • आधा चम्मच अजवाइन
  • स्वादानुसार नमक
  • थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
  • 1 चम्मच तेल
  • गुनगुना पानी
  • सेंकने के लिए थोड़ा तेल या घी

बनाने का तरीका:

1. सबसे पहले सूजी को एक बड़े बर्तन में निकाल लें. अगर सूजी ज्यादा मोटी है, तो उसे मिक्सर में हल्का सा चला सकते हैं. अब इसमें गेहूं का आटा मिलाएं. गेहूं का आटा पराठे को बांधने में मदद करेगा, जिससे बेलते समय आटा आसानी से संभल जाएगा.

2. अब इसमें बारीक कटा प्याज, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया, जीरा, अजवाइन, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च डालें. इसके बाद एक चम्मच तेल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें.

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3. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके गुनगुना पानी डालें और सॉफ्ट-सॉफ्ट आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा ढीला न हो. आटा तैयार होने के बाद इसे करीब 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे सूजी पानी को अच्छी तरह सोख लेगी और आटा बेलने में आसानी होगी.

4. अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बना लें. बेलते समय हल्का सा सूखा आटा लगाएं और बहुत ज्यादा दबाव न डालते हुए पराठे को बेलें. सूजी का आटा, गेहूं के आटे की तरह बहुत ज्यादा लचीला या फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसलिए इसे हल्के हाथों से बेलना अच्छा रहेगा.

5. तवा गर्म करें और उस पर पराठा डाल दें. दोनों तरफ से हल्का सेंकने के बाद थोड़ा तेल या घी लगाएं. पराठे को दोनों तरफ से गोल्डन और हल्का क्रिस्पी होने तक सेंक लें.  

6. आपका गरमा-गरम सूजी पराठा तैयार है. इसे आप ठंडी दही, हरी चटनी या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं. सुबह के नाश्ते के अलावा इसे बच्चों के टिफिन में भी रखा जा सकता है.

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