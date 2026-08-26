शादीशुदा डायरेक्टर कुकू कोहली के प्यार में थीं अरुणा ईरानी, घर तोड़ने के लगे इल्जाम, क्यों नहीं बनी मां?

फूल और कांटे, सुहाग, हकीकत- जैसी यादगार फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर कुकू कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे. मंगलवार 25 अगस्त को उन्होंने मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली. हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ था, जिसकी जानकारी डायरेक्टर के रिश्तेदार ने दी थी. उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री को बड़ा धक्का पहुंचा है. उन्होंने अजय देवगन जैसे स्टार को फिल्मों में लॉन्च किया था.

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कुकू कोहली अपने जमाने के मंजे हुए डायरेक्टर थे. उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रहती थी. उन्होंने अपने जीवन में दो शादियां की थीं. उनकी पहली शादी रिता कोहली से हुई थी, जिनसे उन्हें दो बेटियां- करिश्मा और पूजा कोहली भी हुए. कुकू कोहली की दूसरी शादी दिग्गज एक्ट्रेस अरुणा ईरानी से हुई थी.

कैसे हुई कुकू कोहली की दूसरी शादी?

कुकू कोहली और अरुणा ईरानी का अफेयर काफी सुर्खियों में रहा था. एक्ट्रेस को एक शादीशुदा डायरेक्टर से प्यार हुआ था. उनकी की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच ज्यादा नहीं बनती थी. डायरेक्टर के सेट पर देर से आने की वजह से एक्ट्रेस उनसे नाराज रहती थीं. बाद में कुकू कोहली उन्हें मनाते और वहीं से उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं. उस वक्त अरुणा ईरानी करीब 40 साल की थीं.

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अरुणा ईरानी ने अपने पुराने इंटरव्यूज में बताया हुआ था कि जब वो कुकू कोहली से मिली थीं, तब उन्हें ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं. बाद में जब दोनों के रिश्ते की बात सामने आई, तब एक्ट्रेस को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. कुछ समय पहले अरुणा ईरानी ने ANI से बातचीत में अपनी शादी पर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें लंबे समय तक अपने रिश्ते के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं हुई.

जब कुकू कोहली की पहली पत्नी की मौत हुई, तब जाकर उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में बोलने की शुरुआत की. उन्हें कुकू कोहली से शादी करने के कारण घर तोड़ने वाली दूसरी औरत तक कहा जाने लगा. हालांकि उन्होंने हमेशा इस बात का विरोध किया. अरुणा ईरानी ने साफ कहा था कि उन्होंने किसी का घर तोड़ने के इरादे से अफेयर नहीं किया था. उनके मुताबिक, कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के रिश्ते में आने की वजह सिर्फ वही पुरुष या महिला बेहतर समझ सकते हैं.

क्यों मां नहीं बनीं अरुणा ईरानी?

कुकू कोहली से शादी के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान भी दिया था. उन्होंने फैसला किया कि वो बच्चे नहीं करेंगी, जिसकी एक्ट्रेस ने खुद दो बड़ी वजह बताई थीं. पहली वजह थी उनकी उम्र का अंतर. उन्हें लगता था कि उनके और बच्चे के बीच काफी ज्यादा उम्र का अंतर होगा, जिससे आगे चलकर दोनों के लिए परेशानी हो सकती है.

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दूसरी वजह उनकी शादी की स्थिति थी. अरुणा ईरानी नहीं चाहती थीं कि उनका बच्चा बड़ा होकर उनसे अपने पिता के बारे में सवाल करे और वो उसे कोई साफ जवाब ना दे पाएं. उन्होंने कहा कि अगर बच्चे को रात में कभी पिता की जरूरत पड़ी, तो वो उन्हें बुला नहीं पाएंगी. इसलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह की परेशानी सिर्फ उन्हें ही सहनी चाहिए, उनके बच्चे को नहीं.

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