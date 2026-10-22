कैच पकड़कर जश्न मनाने लगे नीतीश रेड्डी, फिर याद आई फ्री हिट, VIDEO

क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी ऐसे पल देखने को मिलते हैं, जो फैन्स के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. ऐसा ही कुछ भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी के दौरान देखने को मिला, जब नीतीश कुमार रेड्डी ने बेवन जैकब्स का शानदार कैच तो पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया.
दरअसल, पारी के 16वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की चौथी गेंद पर बेवन जैकब्स ने गेंद को हवा में उठाकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद सीधे लॉन्ग-ऑन पर खड़े नीतीश के पास गई और उन्होंने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया.
Bevon Jacobs said hello the only way he knows how! Straight off the middle and into the stands! 🥵 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st T20I, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND https://t.co/Gx0PIxGjba— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 22, 2026
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कैच पूरा होते ही नीतीश रेड्डी जश्न मनाने लगे. उन्हें लगा कि जैकब्स आउट हो चुके हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि यह गेंद फ्री-हिट थी. फ्री-हिट पर बल्लेबाज को कैच आउट करार नहीं दिया जा सकता.
Bhuvneshwar Kumar 3rd over and getting hit hard Embarassment movement for the Nitish Kumar Reddy https://t.co/Fha6ZqKlj1— BackToLobby (@_backtolobby) October 22, 2026
अपनी गलती समझते ही नीतीश ने तुरंत हाथ उठाकर माफी मांगी. दूसरी ओर, बेवन जैकब्स को जीवनदान मिल गया और वह बल्लेबाजी जारी रखने के लिए क्रीज पर मौजूद रहे. इस मजेदार पल ने मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों और क्रिकेट फैन्स का ध्यान खींचा.