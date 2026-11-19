व्यापार और करियर: भाग्य का साथ मिलेगा. करीबी लोगों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी. कोई अच्छी खबर मिल सकती है. लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं. कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे.

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धन-संपत्ति: महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं. आर्थिक काम पूरे होंगे. आमदनी उम्मीद से बेहतर रहेगी. आय के नए रास्ते खुल सकते हैं. कारोबार में अच्छे अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. अपनों से अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. यात्रा के योग बन सकते हैं. दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. बातचीत में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखेंगे. दूसरों का सहयोग करेंगे. व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें. व्यवहार में सरलता बनाए रखें.

शुभ अंक : ऐप्पल ग्रीन

शुभ रंग : 1, 3, 4 और 5

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