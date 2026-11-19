व्यापार और करियर: प्रशासन से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. कामकाज में सहयोगियों का साथ मिलेगा. पैतृक और सरकारी काम पूरे हो सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. अपनी प्रतिभा दिखाने के अच्छे अवसर मिलेंगे.

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धन-संपत्ति: आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. प्रबंधन से जुड़े कामों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे.

प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखें. आपसी विश्वास से रिश्ते मजबूत होंगे. मन की जरूरी बातें साझा करेंगे. प्रियजनों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य-मनोबल: मनोबल बढ़ा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आपका व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पीले फल और वस्तुओं का दान करें. अपनी बात पर कायम रहें.



शुभ अंक : 3, 4 और 6

शुभ रंग : वासंती

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