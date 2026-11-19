मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार, 19 नवंबर से अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी का रोमांच शुरू होने जा रहा है. नाथू बरखेड़ा स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का आयोजन होगा. 19 से 28 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारत सहित एशिया की छह टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी.

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मेजबान भारतीय महिला हॉकी टीम अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया के खिलाफ करेगी. मुकाबला शाम 4:35 बजे प्रस्तावित है. टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी.

चौथी बार खिताब जीतने पर भारत की नजर

भारतीय महिला हॉकी टीम मौजूदा चैंपियन के रूप में मैदान में उतरेगी. भारत अब तक तीन बार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है. दक्षिण कोरिया के नाम भी तीन खिताब हैं. ऐसे में भारतीय टीम के पास चौथी बार ट्रॉफी जीतकर प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम बनने का मौका है.

भारतीय टीम के लिए वर्ष 2026 उपलब्धियों भरा रहा है. टीम ने एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप क्वालीफायर में शानदार प्रदर्शन कर विश्व कप में जगह बनाई. इसके बाद न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप के सभी पांच मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया. इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच प्रो लीग में भी जगह बनाई.

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इसके अलावा भारतीय महिला टीम ने बेल्जियम में आयोजित महिला हॉकी विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया. यह 1974 के बाद विश्व कप में टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. जापान में आयोजित एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर 44 साल का इंतजार खत्म किया.

पहले दिन होंगे तीन मुकाबले

प्रतियोगिता के पहले दिन तीन मैच खेले जाएंगे. पहले मुकाबले में चीन और थाईलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी. इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया के बीच मैच होगा. दिन का तीसरा मुकाबला मेजबान भारत और मलेशिया के बीच खेला जाएगा.

भारतीय टीम लीग चरण में पांच मुकाबले खेलेगी. मलेशिया के बाद भारत का सामना 21 नवंबर को दक्षिण कोरिया, 22 नवंबर को थाईलैंड, 24 नवंबर को चीन और 25 नवंबर को जापान से होगा.

प्रतियोगिता राउंड रॉबिन प्रारूप में होगी. सभी छह टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी. लीग चरण के बाद शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. 27 नवंबर को सेमीफाइनल और 28 नवंबर को कांस्य पदक तथा फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे.

22 नवंबर को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण

महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बीच 22 नवंबर को मध्यप्रदेश के खेल जगत के लिए एक और महत्वपूर्ण आयोजन होगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग नाथू बरखेड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के प्रथम चरण का लोकार्पण करेंगे.

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करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस खेल परिसर को प्रदेश में विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

लोकार्पण समारोह में प्रसिद्ध गायक सुखविंदर सिंह अपनी प्रस्तुति देंगे. 'चक दे इंडिया' और 'जय हो' जैसे लोकप्रिय गीतों के लिए पहचाने जाने वाले सुखविंदर सिंह समारोह का खास आकर्षण होंगे.

तैयारियों की समीक्षा कर रहे मंत्री सारंग

प्रतियोगिता और लोकार्पण समारोह की तैयारियों को लेकर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया. उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

मंत्री ने खिलाड़ियों, टीम अधिकारियों, अतिथियों और दर्शकों की सुविधाओं के साथ सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और स्वच्छता व्यवस्था को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में खेल अधोसंरचना का विस्तार किया जा रहा है. नाथू बरखेड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी. महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आयोजन से प्रदेश में हॉकी के प्रति उत्साह बढ़ेगा और युवा खिलाड़ियों, खासकर बेटियों को प्रेरणा मिलेगी.

19 से 28 नवंबर तक भोपाल में होने वाला यह टूर्नामेंट खेल प्रेमियों के लिए बड़ा आकर्षण रहेगा. भारतीय टीम जहां चौथी बार खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी, वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण मध्यप्रदेश में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की संभावनाओं को नया विस्तार देगा.

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