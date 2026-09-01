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टीम में नहीं चुने जाने पर छलका क्रुणाल पंड्या का दर्द, आखिरकार जुबां पर आई दिल की बात

आऱसीबी को लगातार दो बार आईपीएल चैम्पियन बनाने में क्रुणाल पंड्या का रोल बेहद अहम रहा था. पंड्या की दमदार प्रदर्शन को देखते हुए उनकी भारतीय टीम में वापसी लगभग तय मानी जा रही थी.

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पंड्या ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट (PHOTO: AP)
पंड्या ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट (PHOTO: AP)

अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन टी-20 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. इस टीम में जगह नहीं मिलने से धाकड़ ऑलराउंडर क्रुणाल पंड्या काफी निराश हैं. 

जैसे ही बीसीसीआई ने टीम की घोषणा की, क्रुणाल ने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात शेयर की. उन्होंने एक छोटी सी लेकिन गहरी बात लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त की, पंड्या ने लिखा कि उम्मीद अभी भी जिंदा है...

क्रुणाल ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच साल 2021 में खेला था. इसके बाद से वो लगातार टीम में वापसी की कोशिश कर रहे हैं. हाल ही में आईपीएल 2026 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की तरफ से खेलते हुए कमाल का प्रदर्शन किया था और 14 विकेट झटके थे. उनके इस फॉर्म को देखकर सबको लग रहा था कि शायद इस बार उन्हें बुलावा आ जाए, लेकिन सेलेक्टर्स ने उन पर भरोसा नहीं जताया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Krunal Himanshu Pandya (@krunalpandya_official)

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हार्दिक भी बाहर, बुमराह की वापसी

इस सीरीज में क्रुणाल ही नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई हार्दिक पंड्या भी नहीं खेल रहे हैं. हार्दिक को पैर में हल्की चोट है, जिस वजह से वो टीम से बाहर हैं. वहीं, भारतीय फैन्स के लिए अच्छी खबर यह है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हो गई है. 

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हालांकि, बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा. इन सभी खिलाड़ियों को हाल ही में चोट का सामना करना पड़ा था, इसलिए मैदान पर उतरने से पहले इन्हें फिटनेस टेस्ट पास करना होगा.

कब और कहां होंगे मैच?

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीनों टी-20 मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. मैच 13, 15 और 17 सितंबर को होंगे. इस सीरीज में कप्तानी का जिम्मा श्रेयस अय्यर को सौंपा गया है.

अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा*.

(नोट: जिन खिलाड़ियों के नाम के आगे स्टार लगा है, उनका खेलना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा)
 

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