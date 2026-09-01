scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी PET-2026: उम्मीदवारों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी; अब 7 सितंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

यूपी PET-2026 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत है. UPSSSC ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी है. अभ्यर्थी 7 सितंबर तक शुल्क जमा कर आवेदन सबमिट कर सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर रहेगी.

Advertisement
X
UPSSSC ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर की. (Photo: AI Generated)
UPSSSC ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर की. (Photo: AI Generated)

उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UP PET-2026) के अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने PET-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब अभ्यर्थी 7 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

पहले आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 7 सितंबर कर दिया गया है. इसके साथ ही अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के लिए भी 7 सितंबर तक का समय मिलेगा.

आवेदन के लिए मिला अतिरिक्त समय

सम्बंधित ख़बरें

UP PET परीक्षा में बायोमैट्रिक मिसमैच से फेक कैंडिडेट की पहचान की गई. (Photo: AI Generated)
UP PET परीक्षा में पकड़ गया फर्जी कैंडिडेट, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो कबूली सॉल्वर बनने की बात
up pet candidates victory singh
आज तक की खबर का असर: UP PET की वैधता 3 साल तक बढ़ी, 15 मई से शुरू होंगे आवेदन
Prayagraj flood
यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश और बाढ़! इन जिलों में अलर्ट
ganga expressway road sinks
बारिश से धंसा गंगा एक्सप्रेस-वे, गुणवत्ता पर उठे सवाल
firecracker factory blast shakeel kahkasha adil reward
13 हुआ कौशांबी पटाखा ब्लास्ट में मौतों का आंकड़ा, घायल राजेश ने दम तोड़ा, सुनील की भी मौत

PET-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू हुई थी. अब अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.

आयोग की ओर से अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर दें.

8 सितंबर तक कर सकेंगे संशोधन

आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर किए जाने के बावजूद आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर ही रहेगी. अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर सकेंगे.

Advertisement

शुल्क और नियमों में कोई बदलाव नहीं

PET-2026 की आवेदन प्रक्रिया में अंतिम तारीख बढ़ाने के अलावा शुल्क और अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन करना होगा.

इस तरह जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक PET-2026 के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब 7 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी PET-2026: उम्मीदवारों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी; अब 7 सितंबर तक भर सकेंगे फॉर्म |
    Water Tank Insecticide Coating: विदेश में पानी की टंकी के अंदर लगा रहे एक खास परत, खर्चा होगा सिर्फ 200 रुपये, जानिए क्या है फायदा |
    ‘नेपाल के पानी हमरा राजा के खा गईल...’, 7 दिन बाद भी नहीं मिला शव, पिता ने बेटे के पुतले को दी मुखाग्नि |
    पीएम की तस्वीर हटाने पर बवाल, BJYM-MNS के वर्कर्स भिड़े, पुलिस ने हिरासत में लिया |
    यूपी में 6 सितंबर तक भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट, 50 से ज्यादा जिलों में चेतावनी; योगी सरकार ने कसी कमर |
    देश के GDP के आंकड़ों से विपक्ष के सवाल खत्म हो जाने चाहिए? अंजना के साथ देखें हल्ला बोल |
    मुंबई-कोलकाता के लाखों घर डूबेंगे, नजदीक आ रहा है समंदर: UN |
    बारिश से गड्ढा, टोल प्लाजा में भरा पानी... गंगा एक्सप्रेस-वे पर दावों की खुली पोल, देखें ये रिपोर्ट |
    'रेप पीड़ितों को भी जीने का हक', जौहर सीन पर सवाल उठाकर ट्रोल हुईं स्वरा, हेटर्स को कराया चुप |
    अल-नीनो मचाएगा तबाही! 2027 में सूखा-बाढ़ और जानलेवा गर्मी का बढ़ेगा खतरा
    Advertisement