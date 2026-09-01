यूपी PET-2026: उम्मीदवारों को बड़ी राहत, आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी; अब 7 सितंबर तक भर सकेंगे फॉर्म

उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UP PET-2026) के अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने PET-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब अभ्यर्थी 7 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

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पहले आवेदन की अंतिम तारीख 1 सितंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 7 सितंबर कर दिया गया है. इसके साथ ही अभ्यर्थियों को शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के लिए भी 7 सितंबर तक का समय मिलेगा.

आवेदन के लिए मिला अतिरिक्त समय

PET-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू हुई थी. अब अंतिम तारीख बढ़ाए जाने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.

आयोग की ओर से अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर दें.

8 सितंबर तक कर सकेंगे संशोधन

आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर किए जाने के बावजूद आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर ही रहेगी. अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर सकेंगे.

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शुल्क और नियमों में कोई बदलाव नहीं

PET-2026 की आवेदन प्रक्रिया में अंतिम तारीख बढ़ाने के अलावा शुल्क और अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का पालन करना होगा.

इस तरह जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक PET-2026 के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब 7 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका है.

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