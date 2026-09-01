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पीएम की तस्वीर हटाने पर बवाल, BJYM-MNS के वर्कर्स भिड़े, पुलिस ने हिरासत में लिया

पुणे स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाए जाने को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने मंगलवार को प्रोटेस्ट किया. मामले को बढ़ता देख पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.

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बीजेपी युवा मोर्चा-मनसे कार्यकर्ता भिड़े (Photo: PTI)
बीजेपी युवा मोर्चा-मनसे कार्यकर्ता भिड़े (Photo: PTI)

पुणे स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाए जाने के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया. 

दरअसल, बीते दिन बीते दिन राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पुणे स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे थे. यहां कॉलेज की छात्राओं ने उन्हें खाने और दूसरी सुविधाओं को लेकर शिकायत की थी. इन्हीं समस्याओं को लेकर अमित ठाकरे ने कॉलेज प्रशासन से गंभीर सवाल किए. इसी दौरान उनकी नजर दीवार पर छत्रपति शिवाजी महाराज और अन्य महापुरुषों के साथ लगी पीएम लगी की तस्वीर पर पड़ी. अमित ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहकर प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटवा दिया. इसी को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने मंगलवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण के खिलाफ प्रोटेस्ट किया.

बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राज ठाकरे के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने की तैयारी में थे. इसकी जानकारी मिलते ही MNS के कार्यकर्ता राज ठाकरे के घर के बाहर एकत्रित होने लगे. देखते ही देखते राज ठाकरे के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में MNS कार्यकर्ता जुट गए और बीजेपी के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी. साथ ही, यह भी चुनौती दी कि अगर बीजेपी नेता राज ठाकरे के घर के बाहर आते हैं तो उन्हें MNS स्टाइल में जवाब दिया जाएगा. 

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यह भी पढ़ें: माहिम विधानसभा से सदा सरवणकर लड़ेंगे चुनाव, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के लिए मुश्किल हुई राह

MNS नेता अविनाश जाधव, संदीप देशपांडे और गजानन काले समेत कई नेता शिवाजी पार्क के आसापास एकत्रित हो गए थे. दोनों पक्षों के आमने-सामने आने की आशंका को देखते हुए पुलिस भी इलाके में अलर्ट हो गई. पुलिस ने शिवाजी पार्क पहुंचने से पहले बीजेपी युवा मोर्चा के नेता कृष्णराज महाडीक समेत अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. 

कृष्णराज महाडीक का कहना है कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए. और प्रोटोकॉल के मुताबिक सरकारी संस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होनी चाहिए. बीजेपी कार्यकर्ताओं के शिवाजी पार्क न पहुंचने पर MNS कार्यकर्ता ही माटुंगा पहुंच गए. दोनों पार्टी के नेताओं में झड़प की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दोनों ही पार्टी के नेताओं को हिरासत में ले लिया. 

बता दें, इस मामले में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे और समेत MNS के कार्यकर्ता विक्रांत भिलारे और प्रशांत कनौजिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

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